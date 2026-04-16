Kerkük Valiliği 1 asır sonra yeniden Türkmenlerde
Irak'ın kadim Türkmen şehri Kerkük'te tarihi bir oylama gerçekleştirildi; Vilayet Meclisi, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa'yı şehrin yeni valisi olarak belirledi. Kerkük Valiliği'nin yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçmesi, bölgedeki dengeler açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendiriliyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 23:17, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 23:19
Irak'ın Kerkük vilayeti valiliği görevine, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi.
Kerkük Vilayet Meclisi'nde yapılan oturumda eski Vali Rebvar Taha'nın istifası kabul edilirken, meclis üyeleri yeni vali olarak ITC Başkanı Ağa'yı seçti.
Kerkük Valiliği yaklaşık 100 yıl sonra yeniden Türkmenlere geçti.