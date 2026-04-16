Okulda 9 kişiyi öldüren saldırganın son sözleri 'beni affedin' olmuş

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırı anlarına tanıklık eden Necmettin Bekçi, "Okula girdiğimde 2 öğretmen ve bir kantinci abi silahlı şahısla mücadele ediyordu. Şahsı etkisiz hale getirmek için yere yatırdık. 'Affet beni affet beni' diyordu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Nisan 2026 23:02, Son Güncelleme : 16 Nisan 2026 23:34
Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli, dün eğitim gördüğü okulda yaptığı saldırı anını olay tanığı ve öğrenci velisi olan Necmettin Bekçi anlattı. Necmettin Bekçi, yıllık izinde olduğu için 2 çocuğunun da eğitim gördüğü okulun yakınındaki evinde bulunduğu sırada silah sesleri duyduğunu anlattı. Bekçi, silah seslerinin okuldan geldiğini fark edince koşarak gittiğini söyledi. Çocuklarına ulaştıktan sonra içinin rahat ettiğini ve silah seslerinin geldiği kısma yöneldiğini belirten Bekçi, yaşananları şöyle anlattı:

"Evimin yakınındaki okulda iki çocuğum vardı. Çocuklarımdan birisi 6'ncı sınıf öğrencesi birisi de anaokulu öğrencisi. Yıllık izinde olduğumuz için o an evdeydim ve bir hastane işimiz vardı. Saat 13.00'den sonraydı. Sesler gelmeye başladı. Sesler devam etmeye başladı. Biz önce inşaattan geldiğini düşündük. Balkondan baktığımda çocukların pencerelerden atlamaya başladığını tellerden çıkmaya çalıştıklarını gördüm. Olayı görünce eyvah okula girdiler diye evden fırladım. Sokağa indiğimde silah sesleri devam ediyordu. Kantin tarafından okula girdim. Merdivenlerden çıktığımda iki öğretmen ve kantinci abinin mücadele ettiğini gördüm. Onlara destek olmak için girdim. O an için şahsı etkisiz hale getirip güvenlik güçlerine teslim etmek mantığıyla. Lavabolara saklanan çocuklar vardı. Güvenlik güçlerine teslim ettik şahsı. Çocuklarım aklıma geldi o an. 6D sınıfındaki oğlum Alperen'in sınıfına gittim. Çantası sıranın üzerindeydi iyi kaçmış dedim. Alt katta anasınıfına gittim. Öğretmen çocukları saklamış. Dışarıdan haber geldi, Alperen oğlum bulundu diye. Sonra güvenlik güçlerimiz geldi. Oğluma sorduğumda kendisini lavaboya kilitlediğini söyledi. 'Öğretmenim seslenince çıktım' dedi. Tekrarında okula giremedik."

'DUYDUĞUM SON SÖZÜ 'AFFET BENİ' OLDU'

Bekçi, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin güvenlik güçlerine teslim edildiği anlarda 'affet beni' sözlerini duyduğunu belirterek, "Kendi çocuklarım olmasa dahi girerdim o gün okula. Şahısla iki öğretmen ve kantinci abi mücadele ediyordu. Bende müdahale ettim. Şahıs yere yattı. Ben üzerine baskı uygulamaya başladım dizlerimle kalkmasın diye. Kalkmaya çalışıyordu. Üzerinde bomba da olabilirdi. Bizi de patlatabilirdi. Güvenlik güçlerine teslim ettiğimizde 'affet beni affet beni' cümlelerini duydum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM DA BEN DE SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENDİK'

Kendisinin ve 2 çocuğunun bu süreçten dolayı psikolojik olarak etkilendiklerini söyleyen Bekçi, "Çocuklarımın psikolojisi bu durumdan çok etkilendi. Bundan dolayı çocuklarımı kırsalda bir akrabama getirdim. Çocuklarımla konuştum. Silah seslerinden çok korktuklarını anlattı. Olay yerinde çok kargaşa vardı benim dışımda diğer veliler de girmek istediği için kargaşa çıktı" açıklamasında bulundu.

