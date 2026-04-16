Güvenlik korucularından çağrı: Okul güvenliği için göreve hazırız

Türkiye genelinde eğitim camiasını sarsan şiddet olayları sonrası, güvenlik korucuları da sürece dahil olma iradesini ortaya koydu. 16 Nisan 2026 tarihli basın bülteninde, korucuların sahip olduğu saha tecrübesinin eğitim kurumlarının huzuru için kullanılabileceği vurgulandı.

"Tecrübe ve Birikimimizle Katkı Sunmaya Hazırız"

Federasyon tarafından yapılan açıklamada, okulların güvenliğinin toplumun ortak sorumluluğu olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Yıllardır sahada görev yapan güvenlik korucularımızın sahip olduğu tecrübe, birikim ve sorumluluk bilinciyle bu süreçte her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız. Okullarımızın güvenliğinin daha etkin sağlanmasına yönelik geliştirilecek her türlü yasal ve kurumsal iş birliği modelinde görev almaya hazırız."

"Huzur Ortamı Korunmalı"

Açıklamada, temel önceliğin çocukların eğitimine endişeden uzak bir şekilde devam etmesi olduğu belirtilirken, konunun sadece asayiş boyutuyla değil; sosyal ve psikolojik yönleriyle de ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Devlet Koordinasyonunda Görev Talebi

Güvenlik korucuları, bu sürecin tamamen hukuki çerçevede ve kamu otoritesinin koordinasyonu altında yürütülmesi gerektiğini özellikle vurguladı:

Yasal İş Birliği: İlgili devlet kurumlarının geliştireceği modellerde aktif rol alma isteği.

Kamu Otoritesi: Tüm çalışmaların mülki amirler ve emniyet birimleri ile tam eş güdüm içerisinde yürütülmesi iradesi.

Toplumsal Endişenin Giderilmesi Hedefleniyor

Okullarda artan şiddet olayları sonrası veliler ve öğretmenler arasında oluşan güvenlik kaygısının giderilmesi amacıyla yapılan bu çağrı, İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarının güvenlik stratejilerini tartıştığı şu günlerde önemli bir destek mesajı olarak nitelendirildi.