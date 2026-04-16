Bolu'da kooperatif ve meslek odasına 'rüşvet' operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası binalarına yönelik eş zamanlı baskın düzenlemişti. Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'icbar suretiyle irtikap' soruşturmasıyla doğrudan bağlantılı olarak genişletilen operasyon kapsamında, kurum binalarındaki bilgisayarlar, evrak ve belgeler üzerinde detaylı incelemeler yapıldı.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte gündeme gelen 'rüşvet' iddiaları üzerine Kooperatif ve Oda Başkanı M.A. ile 2 oda personeli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

3 şüpheli adliyede

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifade işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında Bolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki savcılık sorguları sürüyor.