ABD'li şarkıcı D4vd cinayet suçlamasıyla tutuklandı

Geçtiğimiz yılın eylül ayında, Los Angeles'taki bir yediemin otoparkında terk edilmiş bir Tesla'nın bagajında ağır kokular gelmesi üzerine polis ekipleri sevk edilmişti.

Yapılan incelemede, bagajdaki siyah bir çanta içerisinde parçalanmış ve ileri derecede çürümüş bir ceset bulunmuştu.

Adli tıp incelemesi sonucunda cesedin, 2024 yılından beri kayıp olan 14 yaşındaki Celeste Rivas Hernandez'e ait olduğu belirlendi.

Aylar süren soruşturma tutuklamayla sonuçlandı

Celeste Hernandez'in cesedinin bulunduğu aracın D4vd üzerine kayıtlı olduğu ortaya çıkınca, şarkıcı hakkında gizli bir büyük jüri soruşturması başlatılmıştı.

Genç kızın vücudunun parçalara ayrıldığı ve çantalar içinde saklandığı tespit edildi.

Hernandez'in ailesi, kızlarının "David" adında bir erkek arkadaşı olduğunu ve birlikte fotoğrafları bulunduğunu iddia etti.

Aracın terk edildiği yer ve dijital veriler üzerine yoğunlaşan LAPD ekipleri, David Burke'ü baş şüpheli olarak belirledi.

Savunma ekibi masumiyetini iddia ediyor

D4vd'nin avukatları yaptıkları açıklamada, şarkıcının Celeste Hernandez'i öldürmediğini ve ölümüne sebep olmadığını savunarak müvekkillerinin masumiyetini kanıtlayacaklarını belirtti.

Avukatlar, henüz resmi bir iddianame hazırlanmadığını, müvekkillerinin sadece şüphe üzerine gözaltına alındığını vurguladı.

Dosyanın pazartesi günü Los Angeles Bölge Savcılığına sunulması bekleniyor.

Şarkıcı, cesedin bulunduğu dönemde dünya turnesinde bulunuyordu ancak olayın ortaya çıkmasının ardından turnenin ABD ayağını iptal etmişti.