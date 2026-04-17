Tokat'ta komşusunun yanan evine yardım için giren kadın hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, 12 Nisan'da Melikgazi Mahallesi Hamdi Çavuş Sokak'ta S.G'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşu Zübeyde Şimşek, içeride ev sahibinin olabileceği düşüncesiyle yardım etmek amacıyla arka kapıyı kırarak binaya girdi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İçeride bir kişinin olabileceği bilgisi üzerine yoğun dumanla kaplı eve giren itfaiye ekipleri, yaptıkları aramada Zübeyde Şimşek'i baygın halde buldu.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şimşek, daha sonra Kayseri'deki bir hastaneye sevk edildi.

Şimşek, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.