Bakan Gürlek: Gülistan Doku soruşturmasının sonuna kadar gidilmesi gerekiyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Gürlek, 2020 yılında kaybolan ve öldürülme şüphesiyle dosyanın yeniden açıldığı Gülistan Doku davasıyla ilgili şunları söyledi:

"2020 yılında başlanmış vicdanları tatmin etmeyen bir olaydı. Başsavcımız delilleri topladığını söyledi. Tabi burda yoğun şüpheler var. Arkadaşlarımız çok ince çalışıyor, işlemler yapıldı. Bir kız çocuğunun hunharca öldürülüp öldürülmediği belli değil. Bu soruşturmanın sonuna kadar gidilmesi gerekiyor. Şuan gözaltında olan şüpheliler var. Bizim Adalet Bakanı olarak soruşturmaya talimat verme yetkimiz yok. Bu soruşturmanın üstüne gidilmesi, delillerin bir kısmının ortaya çıkarılması çok önemli. Burda şahıslar önemli değildir. Burda suç var mıdır, şüpheli var mıdır, şahısların mesleği, görevi hiç önemli değildir."

Gürlek, Şanlıurfa'da okulda yaşanan silahlı saldırı olayına ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa'da da yeni bir soruşturmamız başladı. Kamuyu etkileyen bir olay olduğu için gizlilik kararı da verildi."