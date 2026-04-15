Gülistan Doku soruşturmasında şüpheli mesajların silindiği ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında cinayet şüphesiyle 7 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonların ardından 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltı kararı verilen 13 kişinin arasında dönemin Tunceli Valisi ve halen İçişleri Bakanlığı müfettişliği yapan Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un da bulunduğu öğrenildi.

UMUT ALTAŞ HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILIYOR

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Gülistan Doku soruşturmasında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüphelinin emniyetteki ve adliyedeki işlemleri tamamlandı.

Bu şüphelilerden M.T.S. ve U.A.'nın yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılığın firari şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkartılması yönünde talepte bulunacağı öğrenildi.

Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu, o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği, annesinin görüşmeler için ABD'ye gittiği belirtildi. 27 Ocak 2022 tarihinde soruşturma dosyasına gizli bir not girdiği, şüpheli Umut Altaş'ın bu notun kamuoyuna yansımasından birkaç ay sonra yurt dışına çıktığı, ardından Türkiye'ye geri dönmediği bildirildi.

GÜLİSTAN'IN SEVGİLİSİNİN MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Gülistan Doku'nun sevgilisi Zeinal Abakarov'un genç kıza attığı mesajlara A Haber ulaştı. İşte o mesajlar...

YURT DIŞI PLANI

Abarakov'un Rusya vurgusu yaptığı bölümlerde, "[Gülistan], 'Rus Konsolosluğu'ndan yardım isterim, ben de Rus olduğum için hemen bizi tutar orada ve kimse karışamaz bize' şeklinde konuştuğu aktarıldı." Bu ifadeler, o dönemde yurt dışında olduğu bilinen Abarakov'un, Gülistan'ı yanına alarak Türkiye'den çıkarma planı yaptığını açıkça ortaya koydu.

POLİSLE SICAK TEMAS VE KAFA KARIŞTIRAN ÇELİŞKİLER

Mesajlardaki en dikkat çekici noktalardan biri ise güvenlik güçleriyle ilgili olan kısımlardı. Abarakov'un bir yandan polise haber vermeyeceğini söyleyip diğer yandan polisle olduğunu belirtmesi, adli makamları harekete geçirdi. Abarakov, "[Gülistan], 'Vallahi polise haber vermem diyor ama ben siz olamazsın diyor yoksa polisle beraberim diyor' sözleriyle kafa karıştıran bir tablo çizdi." Bu çelişkili ifadeler, soruşturmayı yürüten ekipler tarafından titizlikle incelenmeye devam ediyor.

SAVCILIĞIN RADARINDAKİ ŞÜPHE: HEDEF Mİ ŞAŞIRTILIYOR?

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, bu mesajların masum bir endişeden mi yoksa profesyonelce kurgulanmış bir hedef şaşırtma taktiğinden mi ibaret olduğunu araştırıyor. A Haber Muhabiri Kadir Mercan, adli makamların durduğu noktayı, "Eğer ki Gülistan'ın kayıp olduğunu biliyorsa bu kişi veya kendisinin bir suçu varsa bu kayıp olayında, yani kendisi bir suç işlediyse o suçu örtbas edebilmek adına Gülistan'a bu türde mesajlar atılabileceğinin de üzerinde duruyor savcılık" sözleriyle özetledi. Özellikle mesajlarda sürekli isim belirtilmesi ve "Devletten de korkma" gibi ifadelerin kullanılması, deşifre çalışmalarında kilit rol oynuyor.

JASAT TESPİTLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturmasında JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporlarıyla ortaya çıkan yeni detaylar, soruşturma dosyasında önemli bir yer tuttu. Başsavcılık talimatıyla incelenen dijital veriler, sadece silinen mesajları değil, olayın arka planında organize bir yapı olabileceğine işaret eden çarpıcı ifadeleri gün yüzüne çıkardı.

Soruşturmadaki şüpheli hususlardan birisi de Gülistan Doku'ya ait sim kart üzerinden yapılan incelemeler... Doku'ya ait ele geçirilemeyen telefon ve sim kart, ailesi tarafından yeniden çıkartılmışken, valilik tarafından aileden alındığı, ancak soruşturma makamlarına teslim edilmediği ve Doku'nun hesaplarına girilerek müdahalede bulunulduğu öğrenildi.

JASAT tespitleri ve Ulusal Kriminal Büro raporları, bu hat üzerinden Gülistan'ın Instagram hesabına yeniden erişim sağlandı. Başsavcılık izniyle yapılan bu teknik müdahale, dosyada yıllardır ulaşılamayan dijital delillerin kapısını araladı.

Ulusal Kriminal Büro raporuna göre, Gülistan kaybolduktan günler sonra hesabına giriş yapıldığı net şekilde belirlendi. 17 Ocak gecesi yani ölümünden 12 gün sonra yapılan bu girişte hesapta bulunan bazı verilerin silindiği, sabaha karşı çıkış yapıldığı tespit edildi.

Daha da çarpıcı olan ise, bu girişin IP adresinin belirli bir şahsın internet kullanım kayıtlarıyla birebir örtüşmesi oldu. Bu durum, dosyada "tesadüf" ihtimalini ortadan kaldıran en güçlü teknik delillerden biri olarak değerlendiriliyor.

Instagram müdahalesiyle sınırlı kalınmadı. Aynı gece sim kart takılarak WhatsApp'a giriş yapıldığı ve buradaki verilerin de silindiğinin değerlendirildiği bilirkişi raporuna yansıdı.

Bu gelişme, Gülistan'ın iletişim trafiğinin sistematik şekilde ortadan kaldırıldığı şüphesini güçlendirdi. Savcılık kaynaklarına göre, bu tür bir müdahale "iz kaybettirme" amacı taşıyor.

Ulusal Kriminal Büro raporlarında, Gülistan'a gönderilen mesajlardaki ifadeler gündem oldu. İncelemelerde, şüpheli Zaynal Abakarov'un mesajlarında sürekli tekrar eden "ONLAR" vurgusu dikkat çekti.

Mesaj içeriklerinde geçen; "Seni ONLAR'ın elinden kurtarırım", "Rus konsolosluğa git, seni korurlar", "Devlete bildirmezler, korkma" gibi ifadelerle belirli bir yetkili makamı kastettiğine dair ima ve vurgular yaptığı görüldü.

Abakarov'un "Başına ne geldiyse de evlenir gideriz, sen anlatana kadar da sormam, sana ne yaptılarsa kabul ederim!" şeklindeki mesajı ise Gülistan'ın başına gelenlerle ilgili erkek arkadaşının bilgi sahibi olduğu, ancak bildiklerini adli makamlara ifade etmediği yönündeki kanaati pekiştirdi.

Uzmanlara göre bu mesajlar sıradan bir iletişim değil. "Devlete bildirmezler" ve "korurlar" gibi ifadeler, Gülistan'ın yetkili makamlarla bağlantılı kişilerden korkmakta olduğunu gösteriyor. Bilirkişi değerlendirmesinde de bu içeriklerin şüpheli şahsın olayın arka planına dair bilgi sahibi olabileceğine işaret ettiği açıkça vurgulandı.

KAYIP-İNTİHAR DENİLEN DOSYA ARTIK BAŞKA BİR NOKTADA

Gelinen aşamada Gülistan Doku dosyası, klasik bir kayıp vakası olmaktan çıkmış durumda. Sim kartın akıbeti, sosyal medya hesaplarına yapılan müdahaleler, silinen mesajlar ve 'ONLAR' detayı, soruşturmayı çok daha derin ve organize bir yapının araştırıldığı bir noktaya taşıdı.

Başsavcılık, JASAT tespitleri ve Ulusal kriminal Büro raporlarıyla tespit edilen bu bulgular ışığında dosyayı genişletirken, kamuoyunun gözü şimdi şu soruda: Gülistan Doku'ya ne oldu, dijital izleri kim veya kimler neden sildi?