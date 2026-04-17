Antalya'ya gelen yabancı turist sayısı 1 milyon 250 bini geçti

Geçen yıl 17 milyondan fazla yabancı turisti konuk eden Antalya'da, yılın ilk çeyreğinde özellikle Almanya, Rusya ve İngiltere'den gelen turistlerle turizm hareketi yaşandı.

Ara tatil, Ramazan Bayramı, Nevruz ve Paskalya Bayramı dolayısıyla yaşanan yoğunluğun, Pfingsten (Kutsal Ruh Bayramı) tatili ve Kurban Bayramı ile devam etmesi bekleniyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Antalya'nın Paskalya tatili dönemini iyi geçirdiğini ve Avrupalı misafirlerin ülkelerine mutlu döndüğünü söyledi.

Bu yıl tüm tatil periyotlarının peş peşe geldiğini dile getiren Kavaloğlu, "Antalya'ya gelen kişi sayısı 1 milyon 250 bin kişiyi geçti. Bu da geçen seneye göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artışa tekabül ediyor. Çok zor bir dönemden geçiyoruz turizm açısından, tabii ki bu rakamlar çok değerli, çok önemli." dedi.

Sezonun mayısın üçüncü haftasında başlaması bekleniyor

Kavaloğlu, ileriki dönemlere yönelik rezervasyonlarda bir durgunluk olduğunu ve bunun da dünyadaki belirsizlikten kaynaklandığını ifade etti.

Kentteki hareketliliğin ileriki günlerde daha da artmasını beklediklerini belirten Kavaloğlu, şunları söyledi:

"Sezon açılışının Kurban Bayram ile olacağını düşünüyoruz. Bu sene tüm tatil periyotları peş peşe ve aynı zamanda denk geldi. Kurban Bayramı'nın hemen arkasında Avrupa, Almanya için çok önemli olan Pfingsten tatili var. Dolayısıyla Avrupa'da yaşayan Türklerin hem Kurban Bayramı'nı hem Pfingsten nedeniyle tatili Antalya'da geçireceklerini düşünüyorum. Mayısın üçüncü haftası itibarıyla sezonun başlayacağını öngörüyoruz."

Avrupa'da Türkiye'nin savaş ortamının içindeymiş gibi bir algı oluşturulduğunu ifade eden Kavaloğlu, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, Türkiye'ye ve Antalya'ya gelen misafirlerin mutlu ayrıldıklarını kaydetti.

Pazarlar konusunda da bir değişiklik olmadığını aktaran Kavaloğlu, "İlk üç sırada Almanya, Rusya ve İngiltere devam ediyor. Polonya da dördüncü sırada. Kışı Alman, Rus ve İngiliz turistlerle geçirdik. Yaza doğru Rus turistlerin sayısının daha da artacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Kavaloğlu, Antalya için 17 milyon rakamının önemli olduğunu belirterek, bu yılı da bu rakamla kapatmayı hedeflediklerini söyledi.