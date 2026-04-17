İletişim Başkanı Duran, 8. Cumhurbaşkanı Özal'ı vefatının 33. yılında andı
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı vefatının 33. yılında andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 14:49, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 14:41
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "8. Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ı vefatının 33. yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla anıyorum. Sayın Özal, Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda attığı cesur adımlar, vizyoner liderliği ve değişime öncülük eden devlet adamlığıyla milletimizin hafızasında müstesna bir yer edindi. Mekanı cennet, ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.