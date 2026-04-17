Cumhurbaşkanı Erdoğan, 8'inci Cumhurbaşkanı Özal'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 33'üncü yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Nisan 2026 13:55, Son Güncelleme : 17 Nisan 2026 13:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti;
Türkiye'ye ve Türk milletine çok önemli hizmetlerde bulunan; ülkemizin gelişmesinde, kalkınmasında ve atılımlarında öncü bir rol oynayan 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı ebediyete irtihalinin 33'üncü yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum.