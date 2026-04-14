İsimleri yabancı, sahibi Türk olan dünya devi markalar!

Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Bahar güneşi kısa sürecek: Yeni yağışlı sistem yolda
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Devlet Bahçeli: Ara seçim yok
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Lisede silahlı saldırı: 10 öğrenci, 4 öğretmen ve 1 polis yaralandı, saldırgan intihar etti
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Kış lastiği uygulaması yarın sona eriyor
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
Borsa İstanbul'da 'zirve' açılış
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Mali krizi aşamadı: Ünlü ayakkabı devi iflas etti
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Burdur'daki örnek modelde hedef 40 bin genç, 40 bin çiftlik
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Altında denge arayışı: İşte güncel altın fiyatları...
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Motorine bugün indirim geldi ama yarın zam geliyor
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 18 kişi tutuklandı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Gülistan Doku cinayetinde Vali oğlu dahil 13 şüpheliye gözaltı kararı
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bakan Işıkhan Ali Yalçın'la görüştü: KPDK için tarih netleşiyor
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bahar geliyor: Sıcaklıklar 8 derece birden artacak
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Bakan Gürlek açıkladı: Noterlere yeni yetkiler geliyor!
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Yemek siparişlerinde yeni dönem: Hizmet bedelleri şeffaf olacak
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
Ünlülere yönelik 'uyuşturucu' soruşturması: 8 şüpheli tutuklandı
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
DMM'den dezenformasyona geçit yok: The Telegraph özür diledi!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Karahan New York'ta konuştu: Enflasyonda ana eğilim düşüşte!
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Erdoğan: Aileyi milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
Polis teşkilatına yerli ve milli takviye: 3 yeni platform EGM envanterinde
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
LGS başvuru süresi uzatıldı: Son gün 15 Nisan
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Başsavcılıktan İBB davası sanıklarının cezaevi ile ilgili iddialarına yanıt
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Ortaokulda 'menenjit' alarmı: Valilikten 'süreç kontrol altında' açıklaması
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
Boşanma davalarında 'iki aşamalı yargılama' modeli geliyor
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
KDK'den 'dostane' dokunuş: Mahkemeye gitmeden çözülen 3 vaka!
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Ankara'da mahkeme 'su zammı'nı iptal etti iddiası
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Fıstık fiyatları 8 yılın zirvesinde!
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Bakan Yumaklı: Yıllık 180 bin lira destekte bulunacağız
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
Sivas'ta taksi ile otomobil çarpıştı: 4'ü futbolcu 6 kişi yaralandı
İsimleri yabancı, sahibi Türk olan dünya devi markalar!

Birçoğumuzun yabancı sandığı ancak kökeni Anadolu'ya dayanan veya Türk sermayesiyle küresel deve dönüşen markaları araştırdık. Tekstilden teknolojiye, gıdadan mobilyaya işte "yerli" devler.

Haber Giriş : 14 Nisan 2026 10:53, Son Güncelleme : 14 Nisan 2026 10:55
Tüketici alışkanlıklarında "yabancı isim" algısı markalara küresel bir imaj kazandırsa da, vitrinlerin arkasında büyük bir Türk girişimcilik başarısı yatıyor. Alışveriş merkezlerinde sıkça gördüğümüz, tabelası İngilizce, Fransızca veya İtalyanca çağrışım yapan onlarca marka, aslında Türkiye'de doğdu. Bazıları ise yurt dışında zor durumdayken Türk holdingleri tarafından satın alınarak küresel pazarda yeniden ayağa kaldırıldı. 2026 yılı itibarıyla güncel ortaklık yapılarını ve değişimleri mercek altına aldık.

Tekstilde Dünya Modasına Yön Veren Türk Markaları

Türkiye'nin lokomotif sektörü olan tekstilde, "yabancı isim" stratejisi en çok kullanılan yöntemlerin başında geliyor. Ancak bu markaların mülkiyeti tamamen Türk ailelerine veya yerli fonlara ait.

LC Waikiki: Fransız kökenli bir marka olarak doğsa da 1997'de Taha Grubu (Küçük ve Dizdar aileleri) tarafından satın alınarak tamamen Türk markası haline geldi.

Koton: 1988'de Yılmaz Yılmaz ve Gülden Yılmaz çifti tarafından kuruldu. Bugün bir dünya markası olan Koton, halka arz süreciyle de yerli yatırımcısını güçlendirdi.

Mavi: Sait Akarlılar tarafından kurulan ve denim dünyasında bir dünya devi olan marka, %100 Türk kökenli bir başarı hikayesidir.

Penti: Temelleri 1950'de atılan marka, Türkiye'nin en büyük iç giyim ve çorap üreticisi olarak yerli sermaye ile yoluna devam ediyor.

Colin's ve Loft: Her iki marka da Eroğlu Holding bünyesinde olup, global denim pazarının en güçlü Türk oyuncularıdır.

Gıda ve Mutfakta "Milli" Satın Almalar

Türk şirketleri sadece içeride üretmiyor, dünyadaki dev rakiplerini de bünyesine katıyor. Özellikle gıda sektöründeki satın almalar göğüs kabartıyor.

Godiva ve McVitie's: Dünya çikolata devi Godiva ve İngiliz bisküvi efsanesi McVitie's, Yıldız Holding (Ülker) bünyesindedir. Bu markalar artık Türk sermayesiyle yönetiliyor.

Dimes: Türkiye'nin ilk yerli meyve suyu üreticisi olarak Tokat'tan dünyaya açılan bir aile şirketidir.

Mado: Kahramanmaraşlı Kanbur ailesinin dondurma geleneğini dünyaya taşıyan yerli bir zincirdir.

Züber: Son yılların en hızlı büyüyen sağlıklı atıştırmalık markası olarak %100 yerli girişimdir.

Teknoloji ve Beyaz Eşyada Küresel Güç: Arçelik ve Vestel

Türkiye'nin teknoloji ihracatındaki aslan payı bu markalara ait. İsimleri dünya standartlarında olsa da yönetim merkezleri İstanbul ve Manisa.

Arçelik, Beko ve Grundig: Koç Holding bünyesindeki bu devler, özellikle Avrupa pazarında liderliğe oynuyor. Alman Grundig'in mülkiyeti tamamen Türklerin elindedir.

Vestel: Zorlu Holding çatısı altında Manisa'da üretim yapan marka, Avrupa'nın en büyük endüstriyel komplekslerinden birine sahiptir.

Monster ve Casper: Bilgisayar ve oyun dünyasında "yabancı" sanılan bu iki dev, tamamen yerli girişimciler (İlhan Yılmaz ve ortakları) tarafından yönetilen teknoloji şirketleridir.

Mobilya ve Ev Yaşamında Sahiplik Durumu

Ev dekorasyonunda lider olan markaların bir kısmında devlet denetimi sürerken, bir kısmında stratejik el değiştirmeler yaşandı.

Bellona ve İstikbal: Erciyes Anadolu Holding bünyesindeki bu markalar, 2016'dan bu yana TMSF (devlet) kontrolündedir ve profesyonel yönetimle faaliyetlerini sürdürmektedir.

English Home: Aydın Ailesi (Turgut Aydın Holding) kontrolünde olup, dekorasyonda Türk tarzını temsil etmektedir.

Madame Coco: İlhan Tanacı tarafından kurulan marka, ev tekstilinde Türkiye'nin en yaygın yerli ağlarından birine sahiptir.

Kozmetikte Büyük Geri Dönüş: Flormar Yeniden Türklerin

Kozmetik sektöründe son yılların en önemli gelişmesi Flormar'da yaşandı. 1970'te Türklerin olan, ardından Fransız Groupe Rocher'ye geçen Flormar , 2024 yılında Esas Holding liderliğindeki Türk konsorsiyumu tarafından geri satın alındı. Böylece marka yeniden "tamamen yerli" statüsüne kavuştu.

Gratis ise Demir Sabancı tarafından kurulan ve %100 Türk sermayesiyle kozmetik perakendeciliğini domine eden bir diğer devdir.

