CNN: ABD'ye ait F-35 uçağı, İran semalarında hasar aldı

ABD'ye ait F-35 savaş uçağının İran semalarında "savaş görevi" kapsamında uçuşu sırasında hasar aldığı ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığı iddia edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 18:57, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 19:02
CNN televizyonunun konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in İran'a başlattığı saldırılarda kullanılan bir F-35 uçağı ele alındı.

İsimleri açıklanmayan kaynaklar, uçağın İran'dan açıldığı değerlendirilen ateşte hasar aldığını ve ABD'nin Orta Doğu'daki üslerinden birine acil iniş yaptığını söyledi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Sözcüsü Tim Hawkins de yaptığı açıklamada, beşinci nesil uçağın acil iniş yapmak zorunda kaldığı sırada "savaş görevi kapsamında" İran üzerinde uçtuğunu belirtti.

Hawkins, "Uçak güvenli bir şekilde iniş yaptı ve pilotun durumu stabil. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı." ifadelerini kullandı.

- ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

