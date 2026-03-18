Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
%3.34 Faizli 250.000 TL Kredi Fırsatı!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
DMM açıkladı: 'İsrail'e lojistik sağlanacak' haberleri asılsız!
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümünde eğitimcilerle iftar sofrasında buluştu. Son dönemde artan öğretmenlere yönelik şiddet olaylarına sert tepki gösteren Erdoğan, "Öğretmene kalkan el, geleceğimize kalkmış demektir; şiddete toleransımız yoktur ve asla olmayacaktır" diyerek devletin kararlı duruşunu vurguladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 18 Mart 2026 21:15, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 21:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre Salonu'nda Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Bugün Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 111'inci yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Vatan topraklarının şahit olduğu en büyük kahramanlık sahnelerinden biri olan Çanakkale Destanı'nın üzerinden tam 111 sene geçti. Kahramanlıkları tarihe sığmayan ordumuzun, tarih kitaplarına sığmayan Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yılında, kara toprağı al kanlarıyla sulayan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Muhterem hatıralarını gönlümüzün en mutena köşesinde yaşatacağımız o serdengeçtileri merhum Mehmet Akif'in şu muhteşem mısralarıyla bugün bir kez daha selamlamak istiyorum. 'Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecdad inerek öpse o pak alnı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i. Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın. Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın.' Rabbim hepsinin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin.

Merhum Akif, İstiklal Marşı'mızda 'Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı' diyerek, milletimizin neredeyse her ferdinin şehit ahfadı, şehit evladı, şehit yakını olduğunu söylüyor. Anadolu, her ocağından, her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır. Şehit ahfadı olan aziz milletimizin nazarında, cennet vatanımızın her karış toprağı Conkbayırı'dır, Gelibolu'dur, Çanakkale'dir ve dost düşman iyi bilir ki Çanakkale geçilmez. İnşallah Çanakkale, dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun, yıkılmaz iradesinin, varoluş mücadelesinin en parlak nişanesi olacaktır. Türkiye'nin sadece 783 bin kilometrekareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dedir, Çanakkale'yi geçilmez kılan iradedir, mücadele azmidir.

"Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir"

Şunu herkes bilmeli ve anlamalıdır; öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmene kalkan el, bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir. İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır. Sayısı azalmakla birlikte zaman zaman karşılaştığımız şiddet sorununun üzerine kararlılıkla gidiyoruz, bundan sonra da ödün vermeyeceğiz. Öğretmenlerimizin görevlerini güven ve huzur içinde yerine getirmeleri için devletin üzerine ne düşüyorsa yapmakta tereddüt etmeyeceğiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarını, Kızılelma'mız olan Türkiye Yüzyılı'nı inşallah sizlerle birlikte inşa edeceğiz."

