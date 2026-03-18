Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
DMM açıkladı: 'İsrail'e lojistik sağlanacak' haberleri asılsız!
DMM açıkladı: 'İsrail'e lojistik sağlanacak' haberleri asılsız!
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Limonda üretici fiyatları 5'e katlandı: Yıllık artış yüzde 410!
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Dolandırıcıların yeni yöntemi: Hesaba para gönderip geri istiyorlar
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Bakan Gürlek: Hukuk güvenliğinin olduğu yerde yatırım ve refah vardır
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Hibrit ve elektrikli otomobiller cep yakıyor: Ortalama fiyat 3,8 milyon TL!
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
Çocuk hakları için 'özel bakanlık' veya 'başkanlık' kurulsun önerisi
FED politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tuttu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Mart 2026 21:05, Son Güncelleme : 18 Mart 2026 21:44
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının 1'e karşı 11 oyla alındığı belirtildi.

Açıklamada, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın 25 baz puanlık faiz indiriminden yana olduğu için karşı oy kullandığı bildirildi.

Mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin sağlam bir hızda genişlediğini gösterdiği belirtilen açıklamada, istihdam artışının düşük seviyede kaldığı, işsizlik oranının ise son aylarda çok az değiştiği kaydedildi.

Açıklamada, enflasyonun bir miktar yüksek seyretmeye devam ettiği ifade edildi.

Ekonomik görünümle ilgili belirsizliğin yüksek kalmaya devam ettiğinin ifade edildiği açıklamada, "Orta Doğu'daki gelişmelerin ABD ekonomisi üzerindeki etkileri belirsizdir." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) hedeflerini desteklemek amacıyla federal fon oranı için hedef aralığını yüzde 3,5-3,75 aralığında tutmaya karar verdiği bildirildi.

Fed bu yıla politika faizini sabit tutarak başlamıştı

Fed, geçen yılın ilk beş toplantısında politika faizini sabit tutarken, eylül, ekim ve aralık aylarında toplam 75 baz puan indirime gitmişti.

Banka, geçen yıl art arda üç faiz indirimi yapmasının ardından bu yılın ilk toplantısında politika faizini sabit tutmuştu.

ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonomiye ilişkin tahminleri, bu yıl hala tek faiz indirimi öngörüldüğünü ortaya koydu.

İki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakan Fed, ekonomiye yönelik tahminlerini de açıkladı.

Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için geçen yıl aralık ayında öngördüğü yüzde 3,4'te sabit tuttu.

Banka, federal fon oranına ilişkin 2027 ve 2028 yılı tahminlerini de yüzde 3,1 olarak korurken, uzun dönem ortalama faiz beklentisini ise yüzde 3'ten yüzde 3,1'e çıkardı.

Söz konusu tahminler, Fed'in 2026'da bir faiz indirimi öngörmeye devam ettiğinin sinyalini verdi.

Bankanın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarılırken, 2028 için yüzde 2'de sabit bırakıldı.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 2,5'ten yüzde 2,7'ye, 2027 için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi. Çekirdek enflasyon tahmini 2028 için yüzde 2 olarak korundu.

Büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyon

ABD ekonomisinin büyüme tahmini, bu yıl için yüzde 2,3'ten yüzde 2,4'e, 2027 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e ve 2028 için yüzde 1,9'dan yüzde 2,1'e yükseltildi.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler ise bu yıl için yüzde 4,4 ve 2028 için yüzde 4,2'de bırakılırken, 2027 için yüzde 4,2'den yüzde 4,3'e çıkarıldı.

