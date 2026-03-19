Gençler Ramazan'ı kar yağışı altında meşalelerle uğurladı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş vakıf çalışmalarının yeniden canlanmasını amaçlayan ' 2026 Vakıf İnsan Yarışması'nın lansmanı, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı. İftar programı, teravih namazı ve yoğun kar yağışı altında meşaleli yürüyüşle başlayan etkinlik, Danişmend Gazi KYK Yurdu'nda gerçekleştirilen meşk programı ile sona erdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 13:24, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 13:33
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen unutulmaya yüz tutmuş vakıf çalışmalarının yeniden canlanmasını amaçlayan ' 2026 Vakıf İnsan Yarışması'nın lansmanı, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Programda konuşan TDV Genel Müdür Yardımcısı Fatih Kayacan, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

VAKIF MEDENİYETİNİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ

Yarışma ile Türkiye genelinde gençlere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Kayacan, "Türkiye'nin 81 ilinde en ücra köşedeki genç kardeşimize ulaşmayı hedefliyoruz. Atalarımızın kurduğu vakıf medeniyetinin inceliğini bugün yeniden yaşatmak istiyoruz. Modern dünyanın yalnızlaşan insanına dokunmak, anlam arayışındaki gençlerle buluşmak istiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 bin gençle yola çıktık, 10 binden fazla insana ulaştık." dedi.

YARIŞMANIN BİRİNCİSİNE UMRE ÖDÜLÜ

Programda lise öğrencilerine yönelik ödüllü "Vakıf İnsan Yarışması" için başvuruların başladığı bildirildi. Başvuruların 12 Nisan 2026 tarihine kadar devam edeceği, detaylı bilgiye ulaşmak ve başvuru yapmak isteyenlerin yarışmanın internet sitesi https://vakifinsan.tdv.org/ üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği kaydedildi.

Yarışmada birinci olan gruba Umre, ikinci gruba Bosna Hersek gezisi, üçüncü gruba Karadeniz turu ve mansiyon ödülleri verileceği açıklandı.

RAMAZANI KAR YAĞIŞI ALTINDA MEŞALELİ UĞURLAMA

Programda Muş'ta düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında dereceye giren takımların ödülleri de takdim edildi. İftar programı, teravih namazı ve yoğun kar yağışı altında meşaleli yürüyüşle başlayan etkinlik, Danişmend Gazi KYK Yurdu'nda gerçekleştirilen meşk programı ile sona erdi.

Programa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Muş İl Müftüsü ve TDV Şube Başkanı Nurullah Koçhan, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürü Ahmet Kırtay, TDV Gençlik Hizmetleri Müdürü Halil Rahman Çakır ve çok sayıda öğrenci ile davetli katıldı.


