Milli Savunma Bakanı Güler, Polonyalı mevkidaşı Kosiniak-Kamysz ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wadysaw Kosiniak-Kamysz ile telefonda görüştü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 14:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 14:46
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Güler ile Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.