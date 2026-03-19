Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bursa'da arife sabahı kaza: İki otomobil çarpıştı, 7 kişi yaralandı

İznik ilçesinde Ramazan Bayramı arifesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 09:35, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 10:18
Bu sabah saat 07.40 sıralarında Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca Mahallesi'nde, Zafer Turna (44) yönetimindeki 16 VN 592 plakalı otomobil ile Muhammed Açık (28) idaresindeki 31 BAC 939 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı yönden gelerek kafa kafaya çarpıştı.

7 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Meydana gelen çarpışma, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde iki otomobilin hızla çarpıştığı an ve kazanın şiddeti açık şekilde görülüyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre kontrollü olarak verildi. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, yetkililer özellikle bayram yoğunluğunun yaşandığı arife gününde sürücüleri hız kurallarına uymaları ve takip mesafesini korumaları konusunda uyardı.


