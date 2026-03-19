Usta sanatçı Orhan Gencebay tedavisinin ardından taburcu edildi
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 17:09, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 17:11
Yüksek ateş nedeniyle rahatsızlanan 81 yaşındaki usta sanatçı Orhan Gencebay, geçtiğimiz günlerde hastaneye başvurmuştu. Medicana Zincirlikuyu Hastanesi'nde korona virüs şüphesiyle tedavi altına alınan sanatçı, tedbir amaçlı yatırılmıştı. 2 gündür tedavisi süren Gencebay'ın tedavisi tamamlandı. Usta sanatçı, tekerlekli sandalye ile hastanenin önündeki aracına binerek eşi Sevim Emre ile birlikte evine gitti.