Bakan Güler: Karada, denizde, havada ve sınır hattında tüm tedbirleri almaktayız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay Valiliği ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ziyaretlerinin ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı'na geçti. Burada konuşan Bakan Güler, "Güzel Hatay'ımız tarih boyunca ticaret yollarının kesiştiği, inançların ve medeniyetlerin buluştuğu büyük bir kültür havzası olmuştur. Bu yönüyle Hatay'ımız Türkiye'nin sadece bir sınır ili değil, aynı zamanda medeniyet tasavvurunun birlik içinde çeşitliliğin ve kardeşlik hukukunun en güçlü sembollerinden biridir. Antakya'dan İskenderun'a Kırıkhan'dan Arsuz'a, Reyhanlı'dan Yayladağı'na ve diğer tüm güzide ilçelerine kadar bu güzel şehrin her köşesinde köklü bir tarihi hafızanın güçlü bir toplumsal birikimin izleri vardır. Hatay, bu tarihi kıymetini misakımilli'nin son emaneti olarak da göstermiş ve hasret kaldığı ana vatanına katılarak, milli hafızamızda müstesna bir yer edinmiştir. Hatay'ı özel kılan da işte bu büyük birikimdir. Ne yazık ki bu güzel şehir, 6 Şubat depremlerinde çok ağır bir imtihandan geçti ve büyük acılar yaşadı. O zor günlerin acısını yüreğimizin derinlerinde daima hissediyoruz. Devletimiz depremin tüm zorluklarına rağmen, tüm kurumları ile vatandaşlarımız da yediden yetmişe depremzede kardeşlerimizin yardımına koştular" diye konuştu.

'153 BİN 755 KONUT TESLİM EDİLDİ'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgedeki unsurlarının da depremin yıkıcı etkisine maruz kalmasına rağmen ilk andan itibaren halkın yanında yer aldığını belirten Bakan Güler, "Devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneklerinden birinin ortaya konulduğu böylesi ağır bir felaket karşısında yılgınlığa kapılmadan bir ve beraber olarak depremin yaralarını sarmaya başladık ve çok şükür o günden bu yana büyük mesafeler katettik. Bugün Hatay acısını metanetle bütünleştirerek, yeniden ayağa kalkan güçlü ve örnek bir şehir olarak bizleri umutlandırıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız tarafından Hatay'da çok kapsamlı imar, inşa ve ihya faaliyetleri yürütüldü. Nitekim 2025 sonu itibarıyla Hatay'da 153 bin 755 konut köy evi ve iş yerinin teslim edilmesi bu büyük seferberliğin en somut göstergelerinden biridir. Şehrin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan mimari eserlerin de yeniden aslına uygun ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığımız güzide çalışmalar gerçekleştirdi. Valiliğimiz Hatay Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz de Hatay'ımızı yeniden mamur hale getirmek için yoğun çabalar sarf ettiler. Bu tablo güçlü devlet organizasyonumuzun sağlam siyasi iradenin ve milletimizin sabırla yoğrulmuş sarsılmaz dirayetinin eseridir. Depremin hemen ardından Hatay'a gelmiş ve 3 ayı aşkın burada kalmış bir kardeşiniz olarak Hatay'ımızın eşsiz bir gelişim kaydettiğini görmekten büyük bir memnuniyet duyduğumu özellikle belirtmek istiyorum" dedi.

'KRİZLERİN VE ÇATIŞMALARIN ARDI ARKASI KESİLMİYOR'

Başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünyanın son derece hassas bir dönemden geçtiğini vurgulayan Bakan Güler, "Pek çok bölgede krizlerin ve çatışmaların ardı arkası kesilmiyor. En son İran ile İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan karşılıklı saldırılar yakın coğrafyamızın ne denli kırılgan bir zeminde bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Türkiye bu süreçte saldırıların durmasını, ateşkesin sağlanmasını ve diplomasinin yeniden devreye girmesini savunan bir tutum ortaya koymaktadır. Bununla birlikte köklü devlet tecrübemiz; güçlü, etkin ve caydırıcı ordumuz, yerli ve milli savunma sanayimiz ile karada, denizde, havada ve sınır hattında her türlü gelişmeye karşı gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle almaktayız. Gururla ifade etmeliyim ki Türkiye, bugün istikrar adası olarak güvenliğin merkezi olma konumunu sürdürürken; aynı zamanda müzakere masalarında ağırlığı, sahada ise caydırıcılığı hissedilen ve bulunduğu her coğrafyada güven veren bir ülke konumundadır" diye konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Bakan Güler, "Öte yandan yaşanan kritik gelişmelere bağlı olarak tehdit yelpazesinin sürekli genişlemesi, iç cephemizi tahkim etmenin, milli birlik ve kardeşliğimizi daha da güçlendirmenin ne kadar hayati olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu yüzden Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde yürütülen Terörsüz Türkiye süreci tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu hedef, kalıcı huzur ve istikrar ortamıyla birlikte vatandaşlarımızın refahının artması, çocuklarımızın daha güvenli bir ülkede büyümesi, şehirlerimizin daha hızlı kalkınması, kaynaklarımızın terörle mücadeleye değil; yatırıma, istihdama, eğitime ve altyapıya yönelmesi anlamına gelmektedir. Şüphesiz Hatay gibi çok kültürlü yapısıyla Türkiye'nin kardeşlik iklimini en güzel şekilde temsil eden bir şehirde, bu hedefin kıymeti daha da büyüktür. Çünkü Hatay; asırlardır ayrışmanın değil, bir arada yaşamanın gerilimlerin değil, kardeşliğin ve ortak aidiyetin şehridir" dedi.

DOKUNMA VE ESER SİYASETİ

Güler, "Türkiye bugün tarımdan ulaştırmaya, ekonomiden sağlığa ve çevre şehirciliğe kadar her alanda önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Yapılan yatırımlarla şehirlerimizin çehresi değişmiş gelişimi hızlanmıştır. Bu şekilde Türkiye Yüzyılı hedeflerimize adım adım yaklaşırken her bir şehrimiz de kendi potansiyeliyle bu kutlu yürüyüşümüzün ayrılmaz bir parçası olmaktadır. Teşkilatlarımız da bu konuda kendi bölgelerinde önemli sorumluluklar üstlenmektedirler. Öyle ki sizler devletimizin hizmetlerini halkımıza anlatan vatandaşımızın beklentisini takip edip, sıkıntılarına çözüm arayan bir sorumluluğu taşıyorsunuz. Bu sorumluluk siyasi bir görev olmanın ötesinde gönüllere dokunma eser ve hizmet siyasetine uygun olarak Cumhurbaşkanımıza da güçlü bir destek olma meselesidir. Bu düsturla çalıştığınızı görmekten memnuniyet duyduğum sizlerin bundan sonra da durmadan, yorulmadan gayret göstererek daha fazla insanımıza dokunacağınıza, ülkemize hizmet etmek için büyük bir şevkle çalışmalarınıza devam edeceğinize yürekten inanıyorum" diye kon uştu.

Bakan Güler, ziyaretin ardından düzenlenen iftar programına katıldı.