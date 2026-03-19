Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu'ndaki değişiklikle ilgili ortaya atılan "imara açılma" ve "otel inşaatı" iddialarını yalanladı. Yapılan açıklamada, yeni bir yapılaşma izninin getirilmediği, aksine korunan alanlardaki izinlerin daraltıldığı belirtilerek; düzenlemenin temel amacının mevcut kuralları netleştirmek ve kurum yapısını güçlendirmek olduğu vurgulandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 16:56, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 16:58
Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Parklar Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin iddialara yanıt verdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından "Milli Parklar Kanunu: İddialar ve Gerçekler" başlıklı paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kanunla milli parkların imara açıldığı iddiası yalanlanarak, "Kanunla yeni bir yapılaşma izni getirilmiyor. Korunan alanlardaki izin türleri daraltılıyor. 'Kamu yararı ve zaruriyet' şartı korunuyor. Yeni bir imar kapısı açılmıyor, mevcut kurallar netleştiriliyor." ifadeleri kullandı.

Milli parklara otel yapılacağı ve bu alanların 49-99 yıllığına kiraya verileceği iddialarına da yanıt verilen paylaşımda, bu sürelerin yeni olmadığı ve mevcut kanunda var olan düzenlemelerin uyumlaştırıldığı bildirildi.

Paylaşımda, milli parklara petrol ve doğal gaz tesisleri kurulacağı yönündeki iddialara yönelik de "Kanun yeni bir yapılaşma izni getirmiyor. Sadece yöre halkının temel ihtiyaçları için, elektrik, su, ulaşım, telekomünikasyon gibi zaruri altyapılara başka güzergah yoksa izin verilebilecek. Bu, sanayi yatırımı veya ticari tesis anlamına gelmiyor." bilgisi verildi.

Milli parkların Cumhurbaşkanlığına devredileceği yönündeki iddiaların doğru olmadığının aktarıldığı paylaşımda, yeni milli park ilanı yetkisinin Cumhurbaşkanında olduğunu ve işletme süreçlerinin ihale mevzuatına göre yürütüldüğü ifade edildi.

Paylaşımda, düzenlemeyle kurum yapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği ve yönetim devrinin olmadığı belirtildi.

Avcılara af geleceğine yönelik iddialara da yanıt verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Af söz konusu değil. Süresiz iptal yerine 2 yıllık geçici yasak ve eğitim süreci getiriliyor. Tekrar suç işlenirse süresiz iptal devam ediyor. Kaçak avcılık cezaları artırılıyor. Orman muhafaza memurları da denetime katılıyor. Cezalar hafiflemiyor, sistem daha caydırıcı hale geliyor."

