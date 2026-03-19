Adalet Bakanlığı'nda büyük değişim: 11 birimde yeni atama yapıldı!
Bakan Fidan: Savaşın birinci müsebbibi İsrail'dir
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!
Türkiye'nin yaşlı nüfusu 98 ülkeyi geride bıraktı
'Telefon tutuculara ceza' iddiasına Bakanlıktan yalanlama
Bakanlık'tan milli parklarla ilgili iddialara yanıt: İmara açılma söz konusu değil
MGK bildirileri tarih oldu: Artık 'açıklama' dönemi başlıyor
Hız ihlaline 'sıfır tolerans': 61 ilde 520 OHS devrede
'Plakam sahte mi?' diyen şoförler odasına koşuyor: Talep 5 katına çıktı!
Emeklilerin bayram ikramiye ödemeleri bugün tamamlanacak
Ramazanda 95 bin işletme denetlendi, 130 milyon lira ceza kesildi
Erdoğan: Türkiye emin ellerde, hedeflerine kararlılıkla ilerliyor
Bayramda 381 bin 559 sağlık personeli kesintisiz hizmet verecek
Merkez Bankası, hükümete 'Açık Mektup' gönderdi
Bayram trafiğine sıkı denetim: 313 bin personel görevde
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Dolar rekor kırdı! İşte son durum
Tarih belli oldu: Motorine dev zam yolda
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Türk gençlerine Oxford daveti!
'Araçsız hayat' yayılıyor! 'Orta direk' direksiyonu bırakıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte partililerle buluştu. Valilik görevinden ayrılırken veda edemediği için içinde bir burukluk olduğunu dile getiren Çiftçi, "Erzurum'u çok sevdim, kalbimi burada bırakarak ayrılıyorum" dedi. Bakan Çiftçi, İçişleri Bakanlığı'nın devasa yapısının getirdiği sorumlulukları da "Ayrı bir zorluk" olarak tanımladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Mart 2026 19:38, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 19:48
Yazdır
Bakan Çiftçi: İçişleri'nde her bir birim ayrı bir bakanlık gibi!

Çeşitli ziyaretlere katılmak üzere kente gelen Bakan Çiftçi, beraberinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Abdurrahim Fırat, Mehmet Emin Öz ve Fatma Öncü, belediye başkanları ile birlikte AK Parti Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Çiftçi, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazanın son gününde olunduğunu hatırlatan Çiftçi, "Cenabıhak, yapmış olduğunuz ibadetleri, tutmuş olduğunuz oruçları kabul eylesin. Bizleri tekrar tekrar böyle mübarek günlere ve bayramlara kavuştursun." dedi.

" 'Buradan ayrılıyorum ama kalbimi Erzurum'da bırakarak ayrılıyorum' demiştim"

Erzurum'da olmaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

"Şu anda kendimi hakikaten evimde gibiymişim gibi hissediyorum. Erzurum'da yaklaşık 2,5 sene görev yaptım. Buradan çok güzel hatıralarla ayrıldım. 11 Şubat'ta İçişleri Bakanlığı görevine getirildim ama Erzurum'a veda edemeden de hemen ayrıldığımdan dolayı sizlere veda edemedim. Bunun içimdeki bir burukluğu vardı. Bugün itibarıyla hem sizlerle buluşmak, kavuşmak hem de sizlere vedalaşmak için geldim. Giderken, 'Buradan ayrılıyorum ama kalbimi Erzurum'da bırakarak ayrılıyorum' demiştim. Yine aynı durumdayım. Erzurum'u çok sevdim, güzel günler geçirdik, güzel hizmetlerimiz oldu."

Bakan Çiftçi, "Gerçekten çok zor ve sorumluluk gerektiren bir bakanlığa atanmış oldum. Her görev zor, hakkıyla yerine getirmek istediğiniz zaman bütün görevler zordur ama İçişleri Bakanlığı ayrı bir zordur. 29 yıldır teşkilatın içerisindeyim. Bir yanda emniyet, jandarma, sahil güvenlik, nüfus, göç, AFAD var. Her biri ayrı bakanlık niteliğinde yerler buralar." diye konuştu.

Bakan Yusuf Tekin'e destek

Bakan Tekin'le 36 yıldır dostlukları olduğunu aktaran Çiftçi, şunları kaydetti:

"Ben inşallah çok güzel ve hayırlı hizmetlere vesile olacağını düşünüyorum. Bir kesimin kendisinden rahatsız olmasını da gayet normal buluyorum. Ziya Paşa'nın bir sözü aklıma geliyor. Ziya Paşa, 'Erbab-ı kemali çekemez nakıs olanlar, rencide olur dide-i huffaş ziyadan' diyor. Günümüz Türkçesine çevirmemiz gerekirse, nasıl ki yarasanın gözü ışıktan rencide ve rahatsız oluyorsa, kendisini yeterli bulmayanlar, kemal derecelerine ulaşmamış olanlar da böyle kemal insanlardan, vatana ve memlekete faydalı insanlardan, güzel bir Milli Eğitim Bakanlığı yapan insanlardan rencide ve rahatsız olmaları gayet normal. Onun için sayın bakanımıza başarılar diliyorum. Biz kendisinden memnun ve razıyız."

Konuşmanın ardından AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Bakan Çiftçi'ye partiye üye formu doldurttu.

Bakanlar Tekin ve Çiftçi, beraberindekilerle daha sonra MHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber