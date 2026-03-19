Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Memurların Yetiştirilmeleri ve Eğitimleri Hakkında Genel Yönetmelik Yayımlandı
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik
19 Mart 2026 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
19 Mart 2026 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
MGK Genel Sekreterliği Yeniden Yapılandırıldı
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
Körfez'de hilal görülmedi: Ramazan Bayramı 20 Mart Cuma başlıyor
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
HSK'den 12 ismi kapsayan yeni kararname
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Bakan Bayraktar açıkladı: Elektrik ve doğalgaza zam yapılacak mı?
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
Erdoğan'dan 'öğretmene şiddet' çıkışı: Geleceğimize kalkan eli affetmeyiz!
FED politika faizini sabit tuttu
FED politika faizini sabit tuttu
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Meteoroloji açıkladı: Bayramda hava nasıl olacak?
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
Yollarda bayram seferberliği: 45 bin personel ve 10 bin ekip sahada olacak
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
AYM, DNA kayıtlarının saklanması düzenlemesini iptal etti
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
Yargı 'vize' verdi: Kadıköy sahiline cami projesi hız kazandı
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
TCMB: Jeopolitik gerilim enflasyon ve büyümeyi tehdit ediyor
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
MSB açıkladı: İncirlik'te hangi ülkelerin askerleri var?
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
Hakimden Bakanlığa başvuru: Çocuk doğurmak cezadan kaçış yolu olmasın!
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
İl il Ramazan Bayramı namaz saatleri
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
Zarar Değil, Türkiye'nin Gıda Geleceğine Yapılan Yatırım
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
DMM'den bayram öncesi 'yapay zeka' destekli dolandırıcılık uyarısı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Adana'da ikinci PATRIOT sistemi konuşlandı
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Bakan Yumaklı: Türkiye bir barış adası konumunda
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'e yanıt: Amacı asrın yolsuzluğu davasını perdelemek!
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
MSB: Mehmetçik Türk milletinin dimdik duran iradesidir
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Güvenilir gıda uygulaması devrede!
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Erdoğan: Çanakkale millet olma şuurunun, bütün dünyaya ilan edildiği eşsiz bir destandır
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Yeni banka kurulmasına BDDK'dan onay
Benzine zam geldi, tablo değişti
Benzine zam geldi, tablo değişti
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Altın fiyatlarında Fed etkisi: İşte Fiyatlar...
Kamuya İşçi Alımında Yeni Düzenleme Yürürlüğe Girdi

Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan yeni yönetmelik değişikliğiyle, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki askeri işyerlerine işçi alımında mesleki ve teknik eğitim programlarından mezun olanlara özel bir kanal açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Mart 2026 00:33, Son Güncelleme : 19 Mart 2026 00:35
YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 11104

Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.

18 Mart 2026

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlanna İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

"ı) Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan askeri işyerlerinde asıl işlerde istihdam edilmek üzere, Milli Savunma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafindan belirlenen mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu programlarında Milli Savunma Bakanlığınca verilen teorik ve uygulamalı eğitimi tamamlayarak mezun olanlar arasından yapılacak işçi alımlan,"

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

