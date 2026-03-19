Dolar rekor kırdı! İşte son durum

Dolar endeksi, bir önceki seansta sert bir şekilde toparlandıktan sonra bugün 100'ün üzerinde kaldı. Bu durum, giderek şahinleşen Federal Rezerv görünümüyle desteklendi. Merkez bankası, beklendiği gibi, İran savaşının belirsiz ekonomik etkisine dikkat çekerek ve enflasyona yönelik yüksek yukarı yönlü risklere işaret ederek, federal fon oranını değiştirmedi.

Fed, enflasyonda düşüş belirtileri görülene kadar faiz indirimi yapmayacağını belirtti, ancak Aralık ayındaki görünümüyle tutarlı olarak bu yıl bir ve 2027'de bir faiz indirimi daha öngörüyor. Dün açıklanan veriler, ABD üretici fiyatlarının Şubat ayında beklenenden daha fazla arttığını gösterdi.

Yatırımcılar şimdi işgücü piyasasına ilişkin yeni bilgiler için en son haftalık işsizlik başvurularını bekliyor. Bu arada, İran çatışmasının devam etmesiyle Orta Doğu genelinde enerji altyapısına yönelik saldırıların ardından petrol fiyatları daha da yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD içinde petrol, doğalgaz ve diğer emtiaların taşınma maliyetini düşürmek için Jones Yasası'nı geçici olarak askıya aldı.

DOLAR NE KADAR?

Dolar güne 44,2109 liradan başladı. Gün içinde en düşük 44,2109 lira, en yüksek de 44,3542 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 44,3219 liradan alıcı buluyor.