Tüfeğin kazara ateş almasıyla 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Olay Şeyh Osman Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla oturan Ö.F.G., tüfeğiyle oynadığı sırada kazara karşısında bulunan arkadaşı İbrahim Arda Afşar'ı (19) vurdu. Boyun bölgesinden ağır yaralanan Afşar, arkadaşları tarafından kaldırıldığı Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili olarak Ö.F.G. ile iş yerinde bulunan L.C, F.Ş. ve M.S.U. gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.