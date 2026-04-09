Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
Tarihçi yazar Ahmet Altay Cengizer vefat etti

Türkiye'yi uluslararası arenada "Daimi Temsilci" sıfatıyla başarıyla temsil eden, Türk diplomasisinin en nitelikli isimlerinden emekli büyükelçi, tarihçi ve yazar Ahmet Altay Cengizer hayatını kaybetti.

Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:40, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:43
Dışişleri Bakanlığı bünyesinde uzun yıllar boyunca kritik görevler üstlenen ve Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi olarak ülkesini gururla temsil eden emekli büyükelçi Ahmet Altay Cengizer, hayata gözlerini yumdu.

Sadece başarılı bir kariyer diplomatı olmakla kalmayan Cengizer, emekliliğinin ardından da köşesine çekilmemiş, kalemiyle ve fikirleriyle ülkesine hizmet etmeyi sürdürmüştü.

DİPLOMAT, TARİHÇİ VE ENTELEKTÜEL

Türk diplomasisinin en donanımlı isimlerinden biri olarak kabul edilen Cengizer, görev süresi boyunca edindiği derin tecrübeyi akademik bir disiplinle harmanlayarak tarihçi ve yazar kimliğiyle de öne çıktı. Emekliliğinin ardından Türk siyasi ve diplomasi tarihine ışık tutan değerli eserler kaleme alarak, ülkenin entelektüel birikimine önemli katkılarda bulundu.

Vatanını çok seven, ülkesinin dertleriyle dertlenen bir fikir adamı olan Cengizer, tarihimize yönelik objektif bakış açısı ve hakikati ilim ahlakıyla dillendiren cesur duruşuyla tanınıyordu.

SON YOLCULUĞUNA CUMARTESİ GÜNÜ UĞURLANACAK

Merhum Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in cenaze töreni detayları da belli oldu. Cengizer'in cenazesi, 11 Nisan Cumartesi günü Üsküdar'da bulunan Şakirin Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Altay Cengizer'in kitapları

- Adil Hafızanın Işığında Osmanlı'nın Son Savaşı

- Güç ve Zaman

