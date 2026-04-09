Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen 2026/73811 sayılı dosya kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli çalışma gerçekleştirildi.

Soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda tanınan bazı kişilerin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, kullanmak ve temin etmek" suçlarına iştirak ettikleri değerlendirildi.

Bu kapsamda 9 Nisan 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı arama ve el koyma işlemlerinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü, 1 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.