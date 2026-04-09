Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan ara seçim açıklaması

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin ara seçim çağrısıyla ilgili Anayasa'daki şartlara dikkat çekip "Bunun kararını TBMM Genel Kurulu verecektir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 13:16, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 13:09
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), iktidarı seçime götürmek adına ara seçim formülünü devreye sokmak istiyor.

"MECLİS BAŞKANI'NA EN UFAK BİR İNİSİYATİF BIRAKILMAMIŞ"

CHP'nin ara seçim teklifiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Hiçbir tereddüte yer bırakmayacak şekilde Anayasa'da ara seçim şartları açıktır. O şartlar yerine geldiği takdirde ara seçim olur buna karar verecek olan Meclis Genel Kurulu'dur. Genel Kurul'un böyle bir karar alması şarttır. Meclis Başkanı'na en ufak bir inisiyatif bırakılmamıştır." dedi.

ÖZGÜR ÖZEL, KURTULMUŞ'TAN RANDEVU İSTEYECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyla ilgili siyasi parti turundan sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan randevu isteyeceğini ve tüm bu konuları görüşeceğini söyledi.

Özel, Kurtulmuş'un inisiyatif alarak bu konular hakkında adım atmasını isteyeceğini ifade etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ARA YA DA ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE YOK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özel'in ara seçim çağrısına "Gündemimizde ara veya erken seçim yok." sözleriyle kapıyı kapatmıştı.

22 VEKİLİN İSTİFASI GEREKİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 592 milletvekili bulunuyor. 8 milletvekili koltuğu ise boş. Ara seçim için 22 istifa gerekiyor. Ancak 22 milletvekilinin istifası için de Meclis'ten onay gerekiyor.

Bu aşamada AK Parti ve MHP, 22 milletvekilinin 21'inin istifasına onay verip, birinin istifasına onay vermemesi durumunda ara seçim süreci tıkanacak ve CHP'li milletvekilleri istifa etmiş olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

NTV Muhabiri Özgür Akbaş'ın aktardığı bilgilere göre; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de konuştu. Kurtulmuş "Bu mesele asla yarım kalmayacak yarım kalmamalıdır. Terör örgütü kendini feshettiğini ortaya koymalı silahlar teslim edilmeli." dedi.

Numan Kurtulmuş "Yasal düzenlemelerin yapılması için, örgütün tamamıyla tasfiyesi silahlarının bırakılmasıyla ilgili güvenlik birimlerinin tespit süreci gerekli. Her şey kendi sürecinde yürüyor acele etmemiz lazım ama acele ederek heyecanla plansız bir şekilde bu süreci yürütmek anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Partilerin ortak mutabakatıyla yasal düzenleme teklifinin Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesinin temin edilmesi gerektiğini söyleyen Kurtulmuş "Meclis Başkanı olarak kolaylaştırıcı rolümüzü oynamaya devam edeceğiz ama sorumluluk siyasi partilerin üzerindedir." diye konuştu.

