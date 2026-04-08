Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi

İstanbul Levent'teki İsrail Konsolosluğu çevresinde yaşanan terör saldırısı sırasında bazı plaza çalışanlarının polislerle ilgili ifadeleri tepki çekti. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken, Gratis de çalışanına ilişkin inceleme başlattığını duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 16:08, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 16:19
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi

İstanbul'un Levent semtinde bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde dün meydana gelen silahlı saldırı sırasında ortaya çıkan görüntüler kamuoyunda büyük tepkiye yol açtı. İddiaya göre, olay anında bazı plaza çalışanlarının çatışmaya müdahale eden polisler hakkında alaycı ifadeler kullandığı görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Tepkiler üzerine savcılık resen soruşturma başlatırken, görüntülerde adı geçen çalışanlardan biriyle ilgili şirketten de açıklama geldi.

Savcılık soruşturma başlattı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, olay yerine intikal eden güvenlik güçleriyle ilgili küçümseyici ve tepki çeken ifadeler kullanıldığı görüldü. Görüntülerin kısa sürede yayılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.
Soruşturmanın, kamu görevlilerine yönelik hakaret ve kamu düzenini etkileyebilecek söylemler kapsamında yürütüldüğü belirtiliyor.

Sosyal medyada büyük tepki

Görüntüler, özellikle saldırının sıcak saatlerinde polislerin hayatını riske atarak müdahale ettiği bir ortamda kaydedilmiş olması nedeniyle yoğun eleştiri aldı. Kullanıcılar, söz konusu ifadelerin kamu vicdanını yaraladığını ve sorumlular hakkında işlem yapılması gerektiğini dile getirdi.

Gratis'ten açıklama: "İnceleme başlatıldı"

Görüntülerde yer aldığı iddia edilen kişinin bir kozmetik zinciri olan Gratis çalışanı olduğuna yönelik paylaşımlar sonrası şirketten resmi açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Levent'te bulunan İsrail Konsolosluğu çevresinde gerçekleşen terör saldırısını en güçlü şekilde kınıyor; saldırıda yaralanan emniyet mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
İlgili olaya dair sosyal medyada yer alan görüntü ve paylaşımlar tarafımızca ivedilikle incelemeye alınmıştır.
Söz konusu içeriklerin çalışanımız tarafından kayda alındığı ve kurumumuzun değerleriyle hiçbir şekilde bağdaşmayacak ifadelerle paylaşıldığı yönündeki iddialar ciddiyetle ele alınmaktadır.
Bu tür davranışlara hiçbir koşulda tolerans göstermeyeceğimizi açıkça ifade ederiz."
Şirket ayrıca, konuyla ilgili kapsamlı inceleme sürecinin başlatıldığını ve gerekli idari ile hukuki adımların atılacağını bildirdi.

"Tavizsiz duruş" vurgusu

Gratis açıklamasında, kurumsal değerleri zedeleyen hiçbir tutuma izin verilmeyeceği vurgulanarak, "Toplumsal hassasiyet yaratan bu süreçte yaşanan durumdan dolayı duyduğumuz üzüntüyü kamuoyuyla paylaşırız" denildi.

