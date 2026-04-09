İTÜ kız yurdunda sapık paniği: Erkek şahıs odalara girdi

İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurduna gizlice giren bir şahıs, odalara kadar çıktı. Olay öğrencilerde büyük tedirginlik yaratırken, rektörlük inceleme başlattı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 07:47, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 07:51
İstanbul'da İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü'nde bulunan Ali İhsan Aldoğan Kız Yurdu'na 28 yaşındaki M.K. isimli şahsın gizlice girmesi güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Akşam saatlerinde gerçekleşen olayda şahıs katlara çıkarak bazı odalara girerken, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak polise teslim edildi.

Kız yurduna girip odalara kadar çıkıp, el salladı

Edinilen bilgilere göre olay, üniversitenin Ayazağa Kampüsü'ndeki kız yurdunda meydana geldi. 28 yaşındaki M.K. isimli şahsın yurda nasıl girdiği henüz netlik kazanmazken, katlara çıkarak bazı odalara girdiği ve içeride bulunan öğrencilere el salladığı öne sürüldü.

Durumu fark eden öğrenciler, hızla yurt güvenliğine haber verdi. Güvenlik görevlileri kısa sürede şahsı yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Güvenlik görevlileri yakaladı, polise teslim edildi

Yakalanan şahıs, güvenlik görevlileri tarafından bir odaya kilitlenerek polis ekiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan M.K.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından; hayasızca hareketlerde bulunmak, konut dokunulmazlığını ihlal, özel hayatın gizliliğini ihlal, suçlamalarıyla adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Öğrencilerden yönetime tepki

Yaşanan olay sonrası yurtta kalan öğrenciler, ciddi bir güvenlik açığı olduğunu belirterek üniversite yönetimine tepki gösterdi. Özellikle bir şahsın kolaylıkla yurda girip katlara kadar çıkabilmesi, öğrenciler arasında büyük endişe yarattı.

Rektör Mandal: Süreci bizzat takip edeceğim

İTÜ Rektörü Hasan Mandal, olayla ilgili yaptığı açıklamada şahsa müdahale edildiğini ve sürecin emniyet birimlerine intikal ettirildiğini belirtti.

Mandal açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması ve benzer durumların tekrar yaşanmaması adına sürecin kararlılıkla takipçisi olacağım. İdari inceleme ve soruşturma başlatılacaktır. Öğrencilerimizin güvenliği en temel önceliğimizdir."

