Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli yakınlarında, sağanak yağışın etkili olduğu bölgede tarım işçilerini taşıyan minibüsün bir tırla çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Kazada minibüs sürücüsü, eşi ve beraberindeki 5 kadın işçi olay yerinde can verirken, ağır hasar alan araçlarda sıkışan yaralılar ve cenazeler ekiplerin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 22:37, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 22:35
Yazdır
Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde Adil Özkan'ın (63) kullandığı 15 ADU 494 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs ile Gürkan Gür'ün yönetimindeki 07 CHB 269 çekici, 07 CCJ 799 dorse plakalı tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri minibüs sürücüsü Adil Özkan ile minibüste bulunan eşi Gülsüm Özkan (61), Zeynep Minaz (23), Hayrınsa Karaca (53), Elmas Yüce (40), Cemile Çakır (60) ve Yeter Gümüş'ün (61) hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada yaralanan tırın sürücüsü Gürkan Gür ile minibüsteki Esin Keskin (33) ve Zülgariye Öztürk (45) Antalya'daki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Sağanağın etkili olduğu bölgede ekipler, yaralıları sıkıştıkları araçlardan çıkararak çevredeki hastanelere kaldırdı. Minibüste sıkışan cenazeler de ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Kaza yerine gelen ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Kaza yerine gelenlerden Fatma Yener, minibüsteki yeğeni ve eniştesinin vefat ettiğini belirterek, kazayı duyunca hemen bölgeye geldiklerini söyledi.

Minibüs şoförünün kardeşi Dursun Özkan da kardeşi ve gelinlerinin günlük yevmiyeye giderek geçimini sağladığını, bugün de Antalya'dan dönerken yolda kaza olduğunu ifade etti.

Kardeşini ve gelinlerini kaybettiğini dile getiren Özkan, "Karaöz'den Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler beldesine gidiyorlardı. Bu yol çok tehlikeli, hafif yağışta çok kaza oluyor." dedi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bölgeden götürüldü, yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber