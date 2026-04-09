Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir kişinin fiilen görev yapmadan Bornova Belediyesi'nden maaş aldığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturmada Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi, gözaltına alındı.

Haber Giriş : 09 Nisan 2026 10:44, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 12:11
Yazdır
Uşak Belediyesi'ne yönelik devam eden soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım ile bağlantılı olduğu iddia edilen bir kişinin, Bornova Belediyesi bünyesinde işe alındığı ve fiilen işe gitmediği halde belediyeden maaş aldığı öne sürülmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sabah saatlerinde CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Ekşi gözaltına alındı.

SGK KAYDI VAR AMA GÖREV YAPMIYOR

Şüpheli A.A.'nın 22 Eylül 2025 tarihinde Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi olarak SGK kaydı bulunduğu ancak fiilen görev yapmadığı tespit edildi.

SGK Uzmanlık Raporu doğrultusunda Belediye Başkanı Ekşi, şüpheli A.A., Bornova Belediyesi Personel A.Ş. Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Müdürü P.K., Bornova Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü V.İ.A.'nın sorumluluğu bulunduğu belirtildi.

Bu kapsamda şüpheliler, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından gözaltına alındı.

ÖMER EKŞİ KİMDİR?

3 Haziran 1986 yılında doğan Ekşi, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü'nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü'nde yüksek lisanslarını yaparak devam eden Ekşi, siyaset hayatına 2005 yılında CHP Bornova Gençlik Kolları'nda başladı.

2005-2006 yılları arasında CHP Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında CHP İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise CHP Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlenen Ekşi, 2012 yılında CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday oldu.

Ekşi, 2009-2014 yılları arasında Bornova Belediyesi Gençlik Meclisi'nde, 2014-2019 yıllarında da Bornova Belediyesi Kent Konseyi'nde yöneticilik görevlerinde yer aldı.

2024 seçimlerinde ise Ekşi, Bornova Belediye Başkanı seçildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber