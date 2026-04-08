Samsun'da ehliyet sınavında kopya operasyonuna 1 tutuklama
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 20:14, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 20:15
Samsun'un Bafra ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavında kopya düzeneği kurarak usulsüzlük yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik emniyet ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Sahdettin S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.