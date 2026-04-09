Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi

Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler 9 Nisan 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Düzenlemede birçok teknik güncelleme yapılırken, bekçi alımlarında kritik öneme sahip olan ikamet şartında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Bekçiliğe başvuruda İkamet şartı aynen korundu

Yönetmeliğin 5'inci maddesinde yer alan başvuru şartları yeniden düzenlenirken, ikamet kriteri mevcut haliyle muhafaza edildi.

Buna göre adayların:

Son başvuru tarihi itibarıyla

En az 1 yıldır başvuru yapılan il sınırları içinde ikamet ediyor olması

şartı geçerliliğini koruyor.

Başvurular ikamet edilen ille sınırlı

Korunan bu hüküm gereği bekçi adayları, yalnızca son bir yıldır yaşadıkları ildeki kadrolara başvuru yapabilecek. Farklı bir il için başvuru yapılmasının önünde mevcut düzenleme ile engel devam ediyor.