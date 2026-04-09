Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.
MADDE 1- 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 2- (1) POMEM'lerde 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan eğitim-öğretim süresi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için toplam sekiz ay olarak uygulanır."
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.