Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye, NATO'ya çok ciddi katkılar yapabilecek güç ve kapasiteyi haizdir. NATO da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ittifaktır" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 11:17, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 11:34
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "NATO'nun Ankara Zamanı: Dayanıklı Bir İttifak İçin Stratejik Konumlanma" konferansında konuştu.

İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin; ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesin sağlanmasına ciddi katkılar sunduğunu belirterek, "Bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen Netanyahu hükümeti Lübnan'a yönelik saldırıları ile barışa yönelik uluslararası adımları hedef alıyor" dedi.

Duran konuşmasında şunları söyledi:

"Türkiye, ABD ile İran arasında iki haftalık ateşkesin sağlanmasına da ciddi katkılarda bulunmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, her türlü krizin çözümünde adaleti merkeze alan bir çözüm için diplomasinin tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceğiz. Ne yazık ki, bölgede henüz sağlanan ateşkese rağmen, Netanyahu hükümeti, Lübnan'a yönelik saldırıları ile barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almaktadır. Türkiye olarak Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına güçlü desteğimizi yineliyor, uluslararası topluma bir an evvel harekete geçmesi gerektiğini hatırlatıyoruz.

Türkiye, NATO'ya çok ciddi katkılar yapabilecek güç ve kapasiteyi haizdir. NATO da Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarının karşılanması noktasında çok önemli bir ittifaktır. ABD'nin 'NATO'dan ayrılabileceğine' yönelik mesajlar, Avrupa ülkelerini savunma kapasitelerini güçlendirmeye sevk etti."

