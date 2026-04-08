Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda

Birinci bölüm üzerinde söz alan Yeni Yol Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, kanun teklifinin özellikle sosyal alanlarda birçok ihtiyaca cevap vermek için hazırlanmasını değerli bulduklarını ancak teklifin kalıcı olmadığını savundu.

Ün, teklifteki bazı hükümlerin ilk bakışta teknik değişiklikler gibi sunulduğunu ancak sosyal politika anlayışında ciddi bir yön değişimine işaret ettiğini vurgulayarak, teklifle sosyal yardımın hak temelli bir yaklaşım olmaktan çıktığını, denetime dayalı bir mekanizmaya dönüştüğünü ileri sürdü.

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşçı, teklifte "suçlulaşan çocuklara bakım tedbiri kapsamında ve rehabilitasyon odaklı yapılandırılan güvenlikli ve yatılı ihtisaslaşmış çocuk evleri sitesinin oluşturulmasına" yönelik düzenlemeye değinerek, bunu çok önemsediğini söyledi.

Taşçı, ilgili sosyal hizmet kuruluşlarının kapanması durumunda buralarda kalan bakıma muhtaç kimselerin 6 ay içinde uygun bir kuruluşa yerleştirilmesine yönelik hükmün suistimale imkan vermeyecek bir dille yeniden yazılmasını önerdiklerini belirterek, "Mevzubahis kişiler ileri yaşta, ağır engelli veya özel bakım ihtiyacı olan kimseler. Birçoğu dertlerini anlatabilme kabiliyetine bile sahip değiller. Öngörülen sürede ihtiyaç duydukları bakımı gerçekten alabilecekleri bir yere yerleştirilmezlerse ne olacak bu kimselere? Buna net bir cevap bulamıyoruz teklifte." ifadelerini kullandı.

- "Kararlı bir mekanizma oluşturmak zaruridir"

MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık, partisinin, sosyal hizmetleri sadece bir yardım mekanizması olarak değil, aynı zamanda toplumsal dayanışma ve milli birliğin temeli ve vatandaşların hakkı olarak gördüklerini söyledi.

Anne-çocuk ilişkisinin sağlam temeller üzerine kurulmasının önemine dikkati çeken Yılık, "Kadın memurlarımızın analık izninin toplamda 24 haftaya çıkarılması sadece bir çalışma hayatı düzenlemesi değil, sağlıklı bir toplum inşası yolunda atılmış stratejik bir adımdır. Kadınların çalışma hayatında karşılaştığı annelik barikatı, devletimizin aile politikalarıyla taban tabana zıt yapısal bir çelişkidir. Devletimiz bir yandan çocuk sahibi olmayı teşvik eden makro politikalar yürütürken diğer yandan bu tercihi kadın için kariyer dezavantajına dönüştüren piyasa koşullarına karşı kararlı bir mekanizma oluşturması zaruridir." diye konuştu.

İş mülakatlarında kadınlara hamilelik planlarının sorulması veya anneliğin bir iş hayatı engeli olarak çalışan kadınların önüne çıkmasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Yılık, "MHP olarak vurguluyoruz ki kadının annelik vasfı, iş dünyasında bir risk analizi konusu değil, toplumsal devamlılığın teminatıdır. Kamu ve özel sektör fark etmeden kadınları aile kurma tercihleri nedeniyle kariyer dışına iten her türlü ayrımcılıkla mücadele edilmelidir." dedi.

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz Çakı, teklif metninde hak temelli bir sosyal devlet olmadığını, denetim, bağımlılık ve idarenin geniş takdirine dayanan bir düzen olduğunu savundu.

Çakı, düzenlemeyle sosyal devletin güçlendirilmediğini, kamusal sorumlulukların geri çekildiğini ileri sürdü.

- "Kadınların, sadece politikaların değil, eşlerinin de desteğini hissetmelerini sağlamaktayız"

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, teklifte, kadına, çocuğa, yaşlıya gence ve ihtiyaç sahibi olan ailelere olumlu katkılar sağlayabileceğini düşündükleri düzenlemelerin yer aldığına işaret ederek, "Bu düzenlemenin bütününde çok eksiklikler var, bu eksiklikleri komisyonda dile getirmeye çalışmış olmamıza rağmen ne yazık ki anlamlı bir yol kat edemedik." dedi.

"Torba" kanun uygulamasını eleştiren Sarı, "Bunun içinde vergi düzenlemesi var, dijital mecralarla ilgili uygulamalar var, sosyal yardımlarla ilgili çalışmalar var; genç var, çocuk var, kadın var, doğum izni var, hepsi var. Hepsi bir çorba halinde getiriliyor." diye konuştu.

Şahsı adına söz alan teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, teklifin, çalışma hayatını güncelleyen, aynı zamanda aileyi, kadını ve toplumsal yapıyı güçlendiren bir adım olduğunu kaydetti.

Çokal, "Dijital çağ kontrolsüz ekran, bağımlılık, dikkat dağınıklığı gibi yeni nesil tehditler üretmiştir. Çocukların zihinsel gelişimini zayıflatan bu risklere karşı en güçlü koruma yasal önlemlerin yanında sağlam aile yapısıdır. Anne güçlü olacak, eş yanında olacak, çocuk güven içinde büyüyecek." değerlendirmelerinde bulundu.

Kadının toplumsal hayatta da çalışma hayatında da güçlendirilmesinin öncelikleri olduğunu vurgulayan Çokal, "Eski sistemin 'ya çocuk ya da kariyer yaparsın' dolaylı dayatmasına karşın 'kadın çocuk da yapar, kariyer de yapar' cevabını veriyoruz. Bu nedenle, kadınların doğum sonrası izinleri bu yeni kanunla uzatılmaktadır. Bununla birlikte doğum sonrası sürece katılımını artırmak ve aile birliğini desteklemek için babaların doğum sonrası izninde artış yapılmaktadır. Böylece kadınların, sadece politikaların değil, eşlerinin de desteğini hissetmelerini sağlamaktayız." şeklinde konuştu.

Genel Kurulda, kanun teklifinin birinci bölümünün tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelerin görüşmesine geçildi.