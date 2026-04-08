Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir velinin ders sırasında öğretmeni tehdit edip, hakarette bulunduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 15:18, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 15:24
İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde 6 Nisan saat 09.00 sıralarında okula giden Kardelen K., ders işlendiği sırada çocuğunun öğretmeni S.Y.Ş.'nin olduğu sınıfa girip, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Okul personeli ve diğer öğretmenler, Kardelen K.'ye engel olmaya çalıştı. O anları S.Y.Ş., cep telefonuyla kaydetti. Kardelen K.'nin görüntülerde, "Benim çocuğumun sınıfını değiştireceksiniz. Ben bağıracağım, okulu ayağa kaldıracağım. Sizin öğrencileriniz beni ilgilendirmiyor" dediği görüldü.

Öğretmen S.Y.Ş., olayın ardından polis merkezine gidip şikayetçi oldu. Emniyete çağrılan Kardelen K., ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

