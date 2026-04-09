Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün Ak Parti'ye geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine, bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Seçimde, meclis çoğunluğu belirleyici olacak.

Bursa Büyükşehir'de Başkan vekili seçimi bugün yapılacak

Cumhur İttifakı'nın adayı Şahin Biba

Cumhur İttifakı, başkan vekilliği için Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. Meclisteki sayısal dağılım dikkate alındığında, seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayının seçilmesi bekleniyor.

Meclis çoğunluğu belirleyici olacak

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Mustafa Bozbey kazanmıştı. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşuyor. Bu nedenle başkan vekili seçiminde meclis aritmetiğinin sonucu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Bozbey hakkında yürütülen soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Sürecin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.