Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
%0 Faizli 25.000 TL
'Türkiye, NATO'nun en stratejik paydaşlarından biridir'
MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu
Kadınların doğum izninde yeni dönem
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün Ak Parti'ye geçiyor

Yolsuzluk ve rüşvet suçlaması nedeniyle görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in ardından Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi bugün yeni başkan vekilini belirleyecek. Meclis aritmetiği nedeniyle Cumhur İttifakı adayının seçilmesi bekleniyor

Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:27, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi bugün Ak Parti'ye geçiyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine, bugün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nde başkan vekili seçimi gerçekleştirilecek. Seçimde, meclis çoğunluğu belirleyici olacak.

Bursa Büyükşehir'de Başkan vekili seçimi bugün yapılacak

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, bugün yapılacak oturumda yeni başkan vekilini belirlemek üzere toplanacak. Seçim, mevcut yönetimin görevden uzaklaştırılması sonrası belediye yönetiminde oluşan boşluğun doldurulması amacıyla gerçekleştiriliyor.

Cumhur İttifakı'nın adayı Şahin Biba

Cumhur İttifakı, başkan vekilliği için Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Şahin Biba'yı aday gösterdi. Meclisteki sayısal dağılım dikkate alındığında, seçim sonucunda Cumhur İttifakı adayının seçilmesi bekleniyor.

Meclis çoğunluğu belirleyici olacak

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı CHP adayı Mustafa Bozbey kazanmıştı. Ancak belediye meclisinde çoğunluk AK Parti ve MHP'li üyelerden oluşuyor. Bu nedenle başkan vekili seçiminde meclis aritmetiğinin sonucu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Bozbey hakkında yürütülen soruşturma

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mart tarihinde gözaltına alınan Mustafa Bozbey, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, rüşvet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma" suçlamalarıyla tutuklandı. Sürecin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırıldı.

