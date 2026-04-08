Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Polis noktasına saldırı düzenleyen teröristlerin keşif görüntülerine ulaşıldı

Beşiktaş'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin keşif yaptığı anların görüntülerine ulaşıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 21:36, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 21:37
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince yapılan çalışmalarda, teröristlerin daha önceden olay yerine iki kez keşif için geldiği belirlendi.

Teröristlerin, 1 Nisan'da akşam saatlerinde olay yerine otomobille gelerek bir otoparka girdikleri ve alanda keşif yaptıkları anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Ertesi gün sabah saatlerinde de aynı araçla gelen teröristlerin, yine keşif yaptığı anlar kamera görüntülerine yansıdı.

Öte yandan, zanlıların olay yerine geldiği aracın kendilerine ait olduğu, bu aracı sattıktan sonra araç kiralayıp terör saldırısını gerçekleştirdikleri öğrenildi.

