Vatandaşı rahatlatacak maddeler: Trafik yönetmeliği yenileniyor

Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Bekçi alımında ikamet şartı değişmedi
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Karar Resmi Gazetede... O plakalar ücretsiz yenilenecek
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Altın güne düşüşle başladı: İşte güncel fiyatlar...
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sosyal medyada 15 yaş sınırı: İlk 6 madde Meclis'ten geçti
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Bakanlıktan üç ildeki zincir marketlere 'fahiş fiyat' incelemesi
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı: 7 ölü
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Bakanlıktan düzenleme hazırlığı: Televizyonlar da yenilenip satılacak!
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Vatandaşı rahatlatacak maddeler: Trafik yönetmeliği yenileniyor

İçişleri Bakanlığının hazırladığı yeni yönetmelikle tüm kafa karışıklıkları ortadan kaldırılacak. Bu ay sonunda açıklanması beklenen kurallarla ilgili tebliğde vatandaşları rahatlatacak düzenlemeler yolda.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Nisan 2026 07:34, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 08:03
Vatandaşı rahatlatacak maddeler: Trafik yönetmeliği yenileniyor

Araçlarda kullanılan multimedya, ses ve görüntü sistemleriyle ilgili hazırlanan yeni yönetmeliğin detayları netleşmeye başladı.

Türkiye Gazetesinin haberine göre; bu ay sonunda çıkması beklenen yeni yönetmelikte tüm kafa karışıklıkları giderilecek. Eller serbest navigasyon ve telefon kullanımı gibi kolaylıklar sağlayan multimedya ekranların takılmasının yasaklanması gibi bir durum söz konusu olmayacak.

Sürüş ve trafik güvenliğini etkilemeyen konularda sürücülere esneklik sağlanacak. Ancak araç seyir halinde iken ekranlarda video oynatılmasına izin verilmeyecek.

Bu araç muayene istasyonlarında ve trafik denetleme noktalarında kontrol edilecek. Seyir halinde video oynatımına izin veren ekran sistemlerine ceza yazılacak.

Absürt bir durum olmadığı halde, ekran sisteminin nerede olduğu da önemli olmayacak.

DAHA ÖNCE BASILAN APP PLAKALAR SERBEST

Ses sistemlerinde ise araçların orijinal hoparlörü yerine yüksek desibelli hoparlör takılmasına müsaade edilecek.

Ancak bagajda ya da farklı noktalara ekstra ses oluşturmak için takılan subwoofer ve kutu bas gibi aksesuarlara izin verilmeyecek.

Kamuoyunda 'APP plaka' denilen plakalar konusunda ise şoför odaları tarafından önceden basılan plakalar kullanılmaya devam edilecek.

Plakalar iptal edilmeyecek, ceza verilmeyecek. Ancak odalara plaka basımlarını uygun hale getirmeleri için 1 Ocak 2027'ye kadar süre tanınacak.

Uygun hale getirmeyen odaların plaka basma yetkileri 6 aylığına iptal edilecek. Vatandaş mağduriyet yaşamaması için yetki başka bir odaya resen devredilecek. 6 ay içinde uygun şartları sağlayan odalara yetkileri geri iade edilecek.

TRAFİK KAZALARINDA BEŞ BİN KİŞİ ÖLÜYOR

İstatistiki verilere göre trafik kazalarında Türkiye'de her yıl yaklaşık 300 bin vatandaşımız yaralanıyor, yaklaşık 5 bin vatandaş ise hayatını kaybediyor. Bu sebeple trafik kazalarıyla ilgili yapılan araştırmalar ve eldeki veriler, yeni yönetmelikte de belirleyici unsur oldu;

KESİNLİKLE TAVİZ VERİLMEYECEK

Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve kazaların yaklaşık yüzde 90'nına yol açan ters şeritte seyir, kırmızı ışık ihlali, alkollü araç kullanımı, hız limitlerinin aşılması, araçtan inerek yolu kesme ve saldırgan davranışlar konusunda kesinlikle geri adım atılmayacak.

1 VE 2 NUMARA CAM FİLMİ SERBEST

Araçlara cam filmi ve yazı ise mevcut yönetmelikteki şekliyle uygulanacak.

Sürücünün görüşünü engellememek ve içerisinin "görünürlüğünü tamamen kapatmamak" şartıyla yan camlara 1 ve 2 numara film serbest olacak.

Ön cama ise görüşü engelleyecek film kaplatmak mevcuttaki gibi cezaya tabi olacak. Ruhsata işlenmemiş ise araçlara yazı yapıştırmak ya da yazdırmak yine yasak kapsamında.


