Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
İstanbul'daki hain saldırı sonrası 34 ilde operasyon: 198 gözaltı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
Borsa günü yüzde 4,76 değer kazancıyla kapattı
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
TÜİK açıkladı: İşte kısa ve uzun vadede kazandıran yatırım araçları
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Erdoğan'dan barış atağı: Bölgesel yangına karşı Türk diplomasisi
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Tebliğ değişti: Kanser tanısında Kolin PET artık ücretsiz!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Bakan Gürlek: Toplumun %81'i 'cezalar yetersiz' diyor, aynı kanaatteyim!
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Levent'teki saldırı sonrası skandal sözlere Gratis'ten açıklama geldi
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Yargıtay: WhatsApp mesajları işten atma nedeni olamaz!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Veli, ders sırasında sınıfı basıp öğretmeni tehdit etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Ana sayfaHaberler Terör

Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 20:36, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 20:37
Yazdır
Malatya merkezli FETÖ operasyonunda 10 tutuklama

Malatya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince operasyon düzenlendi. 4 Nisan'da Malatya merkezli olmak üzere İstanbul, Tekirdağ ve Erzincan illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, örgütün güncel ve finans yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen, aralarında sözde "bölge mesulü", "il finans sorumlusu" ve "il eğitim sorumlusunun da bulunduğu toplam 23 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 24 ikamet ve 8 iş yerinde yapılan aramalarda örgüt liderine ait kitap ve video kasetler, 33 bin 301 ABD doları, 15 bin 100 euro, 450 riyal, 169 bin 500 TL nakit para, yasaklı yayınlar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanırken 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber