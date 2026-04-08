Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan son verilere göre, Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine giriyor.

Bugünden itibaren başlayacak sıcaklık düşüşüyle birlikte, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

Haftalık rapora göre, bugün Marmara ve Ege üzerinden giriş yapacak olan serin hava ve kuzeyli rüzgarlar, sıcaklıkları hızla düşürecek. İstanbul'da sıcaklıkların 10-16 derece bandına gerilemesi beklenirken, İç Anadolu'da Ankara'da termometreler 7-10 dereceyi gösterecek. Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinde ise kuvvetli yağışlar etkili olacak.

Nisan'da kar sürprizi

Yarın ve cuma günü soğuk havanın etkisi tüm yurtta iyice hissedilecek. Özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor. Cuma günü İç Anadolu'nun doğusunda sıcaklıkların gece -6 derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Anadolu için çığ tehlikesi

Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Hafta sonu ve yeni hafta

Soğuk ve yağışlı sistem Cumartesi ve Pazar günleri de etkisini sürdürmeye devam edecek. Pazar günü Batı bölgelerden başlayarak yağışların azalması bekleniyor. 13 Nisan Pazartesi ve 14 Nisan Salı gününden itibaren ise yağışların yurdu terk edeceği, sıcaklıkların tekrar yükseliş trendine gireceği ve güneşli günlerin geri döneceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık düşüşü, kuvvetli rüzgar ve zirai don riskine karşı çiftçilerin ve ulaşımda aksamalar yaşayabilecek vatandaşların meteorolojik uyarıları yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.