Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz

İran ve ABD, Hürmüz Boğazı'nın gemi trafiğine açılması ve saldırıların durması karşılığında iki haftalık bir şartlı ateşkes üzerinde anlaştı.

Bu ateşkes, ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın boğazı açmaması halinde "bütün bir medeniyet ölecek" tehdidinde bulunmasından saatler sonra geldi.

Müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 8 Nisan Çarşamba günü erken saatlerde ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

İran'ın ISNA haber ajansı, İran Parlamentosu Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın 10 Nisan'da İslamabad'da yapılacak görüşmelerde İran müzakere heyetine başkanlık edeceğini bildirdi.

ISNA, ABD heyetine ise ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in liderlik edeceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilan edilen geçici ateşkesin ardından resmi X hesabından şu açıklamada bulundu:

"28 Şubat'tan beri bölgemizi yangın yerine çeviren savaşta dün gece ilan edilen ateşkesten memnuniyet duyuyoruz.

Olası tahrik ve sabotajlara fırsat verilmeden ateşkesin sahada tam olarak uygulanmasını temenni ediyoruz. Başta dost ve kardeş Pakistan olmak üzere ateşkes ilanına giden süreçte katkısı olan tüm aktörleri canıgönülden tebrik ediyoruz.

Savaş, çatışma, gerilim ve zulümlerden çok çekmiş coğrafyamızın bir an önce barışa, huzura, istikrara kavuşması samimi temennimizdir.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barışın sesini yükseltmeye devam edecektir."