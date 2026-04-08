Dışişleri'nden İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına kınama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bölgede sağlanan geçici ateşkese rağmen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik uluslararası adımları hedef almayı sürdürdüğü belirtildi.

Lübnan'ın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün muhafazasına Türkiye'nin güçlü desteğinin yinelendiği açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğunlaşan ve çok sayıda can kaybına yol açan saldırılarını en güçlü biçimde kınıyoruz. Söz konusu saldırılar Lübnan'daki insani durumu daha da ağırlaştırmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ı işgalinin sonlandırılması ve sivillerin korunması amacıyla uluslararası toplumun bir an evvel harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.