Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Işıkhan: 3 ayda 331 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Motorine 15 TL'ye yaklaşan indirim geliyor
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Borsa İstanbul'da ateşkes coşkusu
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Türkiye buz kesecek: Nisan'da kar sürprizi
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Elektronikte dönüşüm genişliyor: Televizyonlar da yenilenecek
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Emekli uzman çavuş, eşi ve bir kızını öldürüp intihar etti
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Üreticide 7 lira markette 200 lira
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Türkiye yenilenebilir enerjide bölgesel lider oldu
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Hileli boşanmanın bedeli artık daha ağır!
Ateşkes kararı altını uçurdu
Ateşkes kararı altını uçurdu
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
MGK Beştepe'de toplanıyor: Gündem terör, Orta Doğu ve güvenlik
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Knorr bulyonla ilgili paylaşım sosyal medyada gündem oldu
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
Ateşkes sonrası petrol sert düştü, altın ve kripto yükseldi
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
ABD ile İran arasında 15 günlük ateşkese varıldı
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
İslam Memiş: Altında şu an alma zamanı
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Erdoğan: Kendi bileğimizin gücüne güveniyoruz
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu: 3 isim serbest bırakıldı
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Akaryakıtta tarihin en büyük zammı: Motorin 90 TL sınırına dayandı!
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Türkiye'de her iki araçtan biri elektrikli veya hibrit
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Her gebeye bir ebe: İlk gebelikte son 3 ay kesintisiz destek!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
Avrupa'nın en büyüğü açıldı: Füze üretim kapasitesi 5 katına çıkıyor!
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
1 teröristin öldürüldüğü saldırıya Başsavcılıktan geniş çaplı soruşturma
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Sayıştay görevlileri de dosyada: Muhittin Böcek hakkında tutuklama kararı
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Nisan'da kar sürprizi: Başkentte kar, kuzeyde don bekleniyor
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Tekin'den 'kreş' çıkışı: Ders kitaplarını ve müfredatı biz denetlemeliyiz!
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Bakan Bayraktar: TürkAkım boru hattının güvenliği önemli
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik

EGO Genel Müdürlüğü, Başkent'te bazı otobüs güzergahlarında değişikliğe gidildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 12:41, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 12:34
Başkent'te otobüs güzergahlarında değişiklik

EGO'dan yapılan açıklamada, Araplar ve Derbent Mahallelerinden, Ayyıldız, Zirve, Palmiye Konutları, Mamak Devlet Hastanesi ve Köyyolu Köprüsüne ulaşımın sağlanması amacıyla Araplar Esenkent Konutlarından verilen 366 Araplar Esenkent Konutları-Üreğil Banliyö Tren İstasyonu hattının güzergahının yeniden planlandığı belirtildi.

Yeni güzergahın 14 Nisan itibarıyla hizmete gireceği kaydedilen açıklamada, güzergaha ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"366 Araplar Esenkent Konutları-Üreğil Banliyö Tren İstasyonu: Araplar Esenkent Konutları, 1339/6. Sokak, 1340. Cadde, Araplar Caddesi, 1325. Cadde, 1324. Cadde, 1278. Cadde, Kayaş Caddesi, 1157. Sokak, Kayaş Caddesi, Doğukent Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, Yeşilbayır Kavşaktan U döner, 19 Mayıs Bulvarı, Doğukent Caddesi, Kayaş Caddesi, 1157. Sokak, Kayaş Caddesi, 1278. Cadde, 1324. Cadde, 1325. Cadde, Araplar Caddesi, 1340. Cadde, 1339/6. Sokak, Araplar Esenkent Konutları."

Ege Hareket Noktasının dahil edildiği 358 Akşemsettin-Durali Alıç-Boğaziçi-Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu hattının güzergahı da yeniden planlandı. Yeni hattın bilgileri şu şekilde:

"358 Akşemsettin-Durali Alıç-Boğaziçi-Bağderesi Banliyö Tren İstasyonu: Ege Hareket Noktası, Nata Vega AVM, 2309. Cadde, Natoyolu Caddesi, Doğukent Caddesi, 1093. Sokak, 1081. Sokak, 1068. Sokak, 1080. Cadde, 928. Cadde, 922. Cadde, 980. Sokak, 976. Sokak, 970. Cadde, 952. Sokak, Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi, Neşet Ertaş Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı, 1259. Sokak, 616. Cadde, 19 Mayıs Bulvarı, Neşet Ertaş Caddesi, Şehit Hakan Yorulmaz Caddesi, 952. Sokak, 970. Cadde, 976. Sokak, 980. Sokak, 928. Cadde, 1080. Cadde, 1068. Sokak, 1081. Sokak, 1093. Sokak, Doğukent Caddesi, Natoyolu Caddesi, 2309. Cadde, Nata Vega AVM, Ege Hareket Noktası."

Hatların servis saatleri, hizmete başlayacağı tarihten itibaren EGO'nun internet sitesi ve "EGO CEPTE" uygulamasından yayımlanacak.

