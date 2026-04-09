MSB'den Mavi Vatan'da yerli güç vurgusu

Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan-2026 Tatbikatı kapsamında Antalya Körfezi'nde bulunan TCG Anadolu gemisinde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıda, terörle mücadeleden hudut güvenliğine, yerli savunma sanayi sistemlerinden bölgesel gelişmelere kadar pek çok kritik başlık kamuoyuyla paylaşıldı.

Mavi Vatan'da gövde gösterisi: AKYA ilk kez ateşlendi

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de eş zamanlı olarak icra edilen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı başarıyla devam ediyor. Deniz Kuvvetleri'nin yanı sıra Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarından toplam 120 gemi, 50 hava aracı ve 15 bin personelin katıldığı tatbikatta bir ilk gerçekleştirildi. Milli üretim "AKYA Ağır Sınıf Harp Torpidosu", Sakarya denizaltısından ilk kez ateşlenerek hedefini başarıyla vurdu.

Suriye'de 768 kilometrelik tünel imha edildi

TSK'nın terörü kaynağında kurutma stratejisi kapsamında yürüttüğü operasyonlarda son bir haftada 10 PKK'lı terörist teslim oldu. Suriye harekat alanlarında yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Menbiç bölgesinde imha edilen yeni tünellerle birlikte, bugüne kadar etkisiz hale getirilen toplam tünel uzunluğunun 768 kilometreye ulaştığı bildirildi.

Hudutlarda geçişe izin yok

Hudut güvenliğine yönelik yürütülen kesintisiz faaliyetler kapsamında; Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 127 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan 2'sinin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

1.095 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısı 1.822'ye, engellenenlerin sayısı ise 19 bin 992'ye ulaştı.

TB-3 Envanterde

Bakanlık, yerli ve milli savunma sanayi ürünlerinin TSK envanterine girmeye devam ettiğini müjdeledi. Bu kapsamda; TB-3 SİHA ile elektronik devreli EYP düzeneklerini tespit sistemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine ilk kez alındı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine ise Aksungur, Akıncı İHA'lar ve CATS Elektro-Optik sistemlerinin kabul faaliyetleri tamamlandı. "Yeni Tip Çıkarma Gemisi Projesi" kapsamında ikinci gemi hizmete alınırken, üçüncü geminin test sürecine geçildi.

Bölgesel barış ve Somali misyonu

Dış ilişkiler ve uluslararası görevler kapsamında, Somali Deniz Görev Grubu'nun (TCG Gaziantep, TCG Bayraktar, TCG Bartın ve TCG Yzb. Güngör Durmuş) Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile birlikte 10 Nisan'da Mogadişu'ya ulaşmasının planlandığı açıklandı.

İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarına da değinilen açıklamada, geçici ateşkesin kalıcı barışa evrilmesi gerektiği vurgulanarak, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar kınandı.

MSÜ tercihleri ve personel alımı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sürecine ilişkin paylaşılan verilerde, 25 Mart'ta başlayan aday tercih işlemlerinde ilk iki haftada 70 bin adayın tercihini tamamladığı belirtildi. Ayrıca İŞKUR üzerinden yapılan engelli ve terörle mücadele malulü statüsündeki işçi alımı başvurularının yarın (10 Nisan) sona ereceği hatırlatıldı.

Toplantı sonunda, Türk Polis Teşkilatı'nın 181'inci kuruluş yıl dönümü kutlanarak, asayiş ve güvenlik için görev yapan tüm emniyet teşkilatına teşekkür edildi.