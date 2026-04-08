Sosyal medyaya ve doğum iznine yönelik düzenlemeleri içeren teklif Genel Kurulda
%0 Faizli 25.000 TL
%0 Faizli 25.000 TL
Sponsorlu İçerik
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı
MGK bildirisinde 'Terörsüz Türkiye' kararlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu, terörü ülke gündeminden tamamen çıkarma vizyonunu teyit ederken; ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın küresel dengeleri sarsan etkilerine karşı sınır güvenliğinin titizlikle korunacağını vurguladı. Bildiride, PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ ile mücadelenin azimle süreceği belirtilerek, çevredeki çatışmaların Türkiye'nin milli birlik sürecini sabote etmesine izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Nisan 2026 19:44, Son Güncelleme : 08 Nisan 2026 20:33
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

1. PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur.

2. Terörsüz Türkiye hedefi ve terörsüz bölge vizyonuna ulaşılması için yürütülen çalışmalar ele alınmıştır. Çevremizde yaşanan savaş, çatışma ve tahriklerin süreci sabote etmesine izin verilmeyeceği ve terörün milletimizin gündeminden geri dönmemek üzere çıkarılacağı vurgulanmıştır.

3. Bölgemizi ve tüm dünyayı büyük bir belirsizliğe sürükleyerek küresel ekonomik dengeleri olumsuz etkileyen İsrail ve ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik gayretlerden memnuniyet duyulduğu belirtilmiş; vatandaşlarımızın ve hudutlarımızın güvenliğine ilişkin tüm tedbirlerin titizlikle alınmaya devam edileceği hatırlatılmıştır.

4. Bölgemizdeki savaş ve çatışmaların Irak'a etkileri ele alınmış; dost ve kardeş Irak halkının huzuru ile ülkedeki istikrar ve güvenlik ortamının muhafaza edilmesinin önemi vurgulanmıştır.

5. İsrail Yönetimi'nin Gazze'deki ateşkes ihlalleri ve Batı Şeria topraklarını gasp girişimlerinin yanı sıra Mescid-i Aksa ve Harem-i Şerif'in tarihi kimliği ile hukuki statüsünü aşındırmaya yönelik eylemlerinin; barış sürecine ve iki devletli çözüm yaklaşımına zarar verdiği belirtilmiştir. İsrail Yönetimi'nin işgal politikalarını Lübnan'a da teşmil etmesinin yeni insani trajedilere sebep olduğu vurgulanarak, hukuk dışı bu eylemler karşısında uluslararası toplum harekete geçmeye çağrılmış; Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteğimiz teyit edilmiştir.

6. Suriye'de barış, istikrar ve huzurun tesisi kapsamında kaydedilen gelişmeler değerlendirilmiş; ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini pekiştirecek entegrasyon sürecine ilişkin mutabakatın tek devlet ve tek ordu temelinde hayata geçirilmesine matuf çabalara, kardeşlik ve komşuluk hukuku çerçevesinde kararlılıkla destek verileceğinin altı çizilmiştir.

7. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın seyri ele alınmış; saldırıların Karadeniz'e sıçramasına ve enerji güvenliğini tehdit eder hale gelmesine müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanarak, tüm taraflara itidalle hareket etme çağrısında bulunulmuştur.

8. Uluslararası güvenlik ortamını savaşlar ve çatışmalarla derinden sarsan tarihi bir süreçten geçildiği ifade edilmiş; anlaşmazlıkların müzakere ve diplomasi yoluyla çözülmesini ilke haline getiren ülkemizin, bir istikrar adası hüviyetiyle, barışın tesisine yönelik samimi çabalarını müttefikleri ve dostları ile iş birliği içerisinde sürdüreceği vurgulanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

