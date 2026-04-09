Trafikte kavganın bedeli ağır oldu: 900 bin ceza
Motorinde tarihin en büyük indirimi yarın!

Küresel petrol fiyatlarındaki sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıyor. 10 Nisan'dan itibaren motorinde 12,86 TL, benzinde ise 1,06 TL düşüş bekleniyor.

Haber Giriş : 09 Nisan 2026 09:22, Son Güncelleme : 09 Nisan 2026 09:44
Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 10 Nisan Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin ve benzin fiyatlarında önemli bir indirim yapılması öngörülüyor. İndirimin temel nedeni olarak ise petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş gösteriliyor.

Motorinde dikkat çeken indirim

Sektör temsilcilerinin paylaştığı verilere göre, motorin grubunda litre başına 12,86 TL, benzin grubunda ise 1,06 TL indirim yapılması bekleniyor.

Bu gelişme, son dönemde akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışların ardından piyasada önemli bir rahatlama yaratabilir.

Hürmüz Boğazı etkisi fiyatları düşürdü

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün arkasında, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılacağına yönelik beklentiler yer alıyor. Bu gelişmenin ardından küresel petrol fiyatlarında yüzde 10'u aşan bir gerileme yaşandı.

Uzmanlara göre bu sert düşüş, akaryakıt fiyatlarına doğrudan yansıyor ve pompada indirimi beraberinde getiriyor.

