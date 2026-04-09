Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında...Meteoroloji 42 ili uyardı

Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri altına düşecek, hafta sonu da dahil yurdun büyük bölümünde yağışlar etkisini sürdürecek.

İç Anadolu ve Ege'de termometreler gece eksiyi gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.

Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. Doğu'da ise kış geri dönüyor.

Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Yüksek kesimlerinde ise yer yer kuvvetli kar yağışı görülecek

Yağışlar pazar günü de dahil yeni haftaya kadar devam edecek.

Ankara'da nisanda kar bekleniyor

Üç gün boyunca Ankara ve İstanbul'da yağışlar devam edecek.

Ankara'da yağışlar yarın yer yer karla karışık yağmur şeklinde olacak İzmir'de ise önümüzdeki üç gün boyunca parçalı çok bulutlu bir hava görülecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyredecek.